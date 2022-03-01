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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775757567.html
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19
Более 12,7 тысячи человек с COVID-19 за сутки госпитализированы в России, это на 99,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:04
2022-03-01T11:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 12,7 тысячи человек с COVID-19 за сутки госпитализированы в России, это на 99,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 753 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 99,8%", - говорится в сообщении.В нем уточнятся, что снижение числа госпитализаций отмечено в семи регионах, увеличение - в 78.Число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 97 333, умерли 786 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 97 333 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 786 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 01.03.2022 (обновлено: 11:07 01.03.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 97 333 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 12,7 тысячи человек с COVID-19 за сутки госпитализированы в России, это на 99,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 1 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 753 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 99,8%", - говорится в сообщении.
В нем уточнятся, что снижение числа госпитализаций отмечено в семи регионах, увеличение - в 78.
Число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 97 333, умерли 786 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 97 333 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 786 человек", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в палате интенсивной терапии в красной зоне инфекционного отделения для лечения детей с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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