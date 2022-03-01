https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775757567.html
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19
Более 12,7 тысячи человек с COVID-19 за сутки госпитализированы в России, это на 99,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:04
2022-03-01T11:04
2022-03-01T11:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 12,7 тысячи человек с COVID-19 за сутки госпитализированы в России, это на 99,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 753 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 99,8%", - говорится в сообщении.В нем уточнятся, что снижение числа госпитализаций отмечено в семи регионах, увеличение - в 78.Число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 97 333, умерли 786 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 97 333 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 786 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775751407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 01.03.2022 (обновлено: 11:07 01.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 97 333 новых случая COVID-19