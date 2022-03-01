https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775757567.html

В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2022

В России за сутки госпитализировали 12 753 человека с COVID-19

Более 12,7 тысячи человек с COVID-19 за сутки госпитализированы в России, это на 99,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:04

2022-03-01T11:04

2022-03-01T11:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 12,7 тысячи человек с COVID-19 за сутки госпитализированы в России, это на 99,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 753 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 99,8%", - говорится в сообщении.В нем уточнятся, что снижение числа госпитализаций отмечено в семи регионах, увеличение - в 78.Число выявленных за сутки случаев COVID-19 составило 97 333, умерли 786 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 97 333 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 786 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775751407.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии