Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775753371.html
COVID-19 в основном протекает как ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре
COVID-19 в основном протекает как ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 01.03.2022
COVID-19 в основном протекает как ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре
Коронавирус, вызванный штаммом "омикрон", в 97% случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:50
2022-03-01T11:08
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770852042_0:17:3008:1708_1920x0_80_0_0_0a8a8a3b463e444343fcc0c9e56f9fbb.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коронавирус, вызванный штаммом "омикрон", в 97% случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно", - говорится в сообщении.Интенсивность эпидемического процесса по коронавирусной инфекции в России снижается, уточнили в ведомстве. Продолжается активная работа по мониторингу за изменчивостью коронавируса, добавили в пресс-службе."В базу VGARus всего нарастающим итогом по состоянию на 28.02.2022 года загружено 109816 геномных последовательностей SARS-CoV-2 полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, в том числе за отчетную неделю (период с 21.02.2022 по 27.02.2022) – 6357 сиквенсов. Из них к геноварианту "омикрон" отнесены 95,1% сиквенсов, к геноварианту "дельта" – 4,2%, к другим не доминирующим геновариантам – 0,7%", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220301/zabolevaemost-1775750977.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770852042_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7e1fbba69cfcc8c37247710c1355103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
10:50 01.03.2022 (обновлено: 11:08 01.03.2022)
 
COVID-19 в основном протекает как ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: 97% подтвержденных случаев COVID-19 протекают как ОРВИ или бессимптомно

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудницы регистратуры помогают пациентке в поликлинике №1 в Пятигорске
Сотрудницы регистратуры помогают пациентке в поликлинике №1 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Сотрудницы регистратуры помогают пациентке в поликлинике №1 в Пятигорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коронавирус, вызванный штаммом "омикрон", в 97% случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно", - говорится в сообщении.
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:41Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 на 27,6%
Интенсивность эпидемического процесса по коронавирусной инфекции в России снижается, уточнили в ведомстве. Продолжается активная работа по мониторингу за изменчивостью коронавируса, добавили в пресс-службе.
"В базу VGARus всего нарастающим итогом по состоянию на 28.02.2022 года загружено 109816 геномных последовательностей SARS-CoV-2 полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, в том числе за отчетную неделю (период с 21.02.2022 по 27.02.2022) – 6357 сиквенсов. Из них к геноварианту "омикрон" отнесены 95,1% сиквенсов, к геноварианту "дельта" – 4,2%, к другим не доминирующим геновариантам – 0,7%", - отметили в ведомстве.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала