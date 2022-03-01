https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775753371.html
COVID-19 в основном протекает как ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре
COVID-19 в основном протекает как ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 01.03.2022
COVID-19 в основном протекает как ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре
Коронавирус, вызванный штаммом "омикрон", в 97% случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:50
2022-03-01T10:50
2022-03-01T11:08
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Коронавирус, вызванный штаммом "омикрон", в 97% случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно", - говорится в сообщении.Интенсивность эпидемического процесса по коронавирусной инфекции в России снижается, уточнили в ведомстве. Продолжается активная работа по мониторингу за изменчивостью коронавируса, добавили в пресс-службе."В базу VGARus всего нарастающим итогом по состоянию на 28.02.2022 года загружено 109816 геномных последовательностей SARS-CoV-2 полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования, в том числе за отчетную неделю (период с 21.02.2022 по 27.02.2022) – 6357 сиквенсов. Из них к геноварианту "омикрон" отнесены 95,1% сиквенсов, к геноварианту "дельта" – 4,2%, к другим не доминирующим геновариантам – 0,7%", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220301/zabolevaemost-1775750977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
10:50 01.03.2022 (обновлено: 11:08 01.03.2022)
COVID-19 в основном протекает как ОРВИ, заявили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор: 97% подтвержденных случаев COVID-19 протекают как ОРВИ или бессимптомно