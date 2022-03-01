https://ria.ru/20220301/koronavirus-1775734661.html

В Алтайском крае отменили систему QR-кодов в общественных местах

В Алтайском крае отменили систему QR-кодов в общественных местах - РИА Новости, 01.03.2022

В Алтайском крае отменили систему QR-кодов в общественных местах

Систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест отменили в Алтайском крае, указ подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T09:30

2022-03-01T09:30

2022-03-01T09:44

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БАРНАУЛ, 1 мар - РИА Новости. Систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест отменили в Алтайском крае, указ подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства."С 1 марта в регионе ряд ограничений утрачивает силу, при этом сохраняются отдельные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Глава региона (Виктор Томенко - ред.) подписал новый указ, в котором исключено требование о предъявлении документов, подтверждающих прохождение вакцинации, в том числе QR-кодов. Отменяется норма об изоляции граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Сняты ограничения по предельной заполняемости театров, кинотеатров, концертных организаций, клубов, спортивных объектов, цирков", - говорится в сообщении.При этом сохраняется запрет на проведение массовых, публичных, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий."Этот запрет не распространяется на проведение массовых мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, в концертных залах, учреждениях клубного типа, иных досуговых организациях, спортивных объектах, цирках, бассейнах, где организовано выполнение методических указаний и рекомендаций Роспотребнадзора для конкретных видов деятельности", - уточняет пресс-служба.Сохраняются требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в общественных местах."Организации и индивидуальные предприниматели по-прежнему обязаны выявлять лиц с признаками инфекционных заболеваний, проводить дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей, обеспечивать запас дезинфицирующих средств. Указ рекомендует работодателям предоставлять привившимся от коронавируса работникам два дня отдыха с сохранением заработной платы", - говорится в сообщении.Смягчить режим ограничений власти решили на фоне заметного улучшения эпидемиологической обстановки в крае. По данным регионального минздрава, число граждан, обращающихся в поликлиники с симптомами коронавируса и ОРВИ, стабильно снижается, уменьшается количество звонков в поликлиники и на номер 122. Кроме того, прекратился рост числа вызовов скорой помощи. По данным на вторник, за сутки в регионе выявили менее 2800 новых заразившихся коронавирусом.

https://ria.ru/20220301/sindrom-1775719682.html

https://ria.ru/20220222/antitela-1774395877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, алтайский край, россия