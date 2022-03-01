Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/kontsert-1775896061.html
Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР
Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР
В студии телеканала RU.TV 1 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:17
2022-03-01T18:17
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775897325_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_9f3a4ba44d894e4a8ac5f3a8b9fd57c6.jpg
МОСКВА, 1 мар - Пресс-служба Русской медиагруппы. В студии телеканала RU.TV 1 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик.В поддержку ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, споют Дмитрий Колдун, ЮрКисс, ВладиМир, Маша Вебер, Группа "Земляне" и СПБ!, Ирина Дубцова, Александр Шоуа &amp; "Непара", Денис Майданов и другие.Звёзды российской эстрады выражают поддержку освободителям в их нелегкой миссии, желают им вернуться к своим семьям и скорее принести мир.Российские звезды не в первый раз выступают с социально-значимой миссией. Они дарили свои выступления мирным жителям ЛНР и ДНР, пели перед российскими солдатами в Сирии.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775897325_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cd0f1dda3ed4e2dda03025cc0065dc88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
18:17 01.03.2022
 

Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПевица и актриса Маша Вебер
Певица и актриса Маша Вебер - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - Пресс-служба Русской медиагруппы. В студии телеканала RU.TV 1 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
В поддержку ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, споют Дмитрий Колдун, ЮрКисс, ВладиМир, Маша Вебер, Группа "Земляне" и СПБ!, Ирина Дубцова, Александр Шоуа & "Непара", Денис Майданов и другие.
Звёзды российской эстрады выражают поддержку освободителям в их нелегкой миссии, желают им вернуться к своим семьям и скорее принести мир.
Российские звезды не в первый раз выступают с социально-значимой миссией. Они дарили свои выступления мирным жителям ЛНР и ДНР, пели перед российскими солдатами в Сирии.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала