https://ria.ru/20220301/kontsert-1775896061.html

Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР

Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР

В студии телеканала RU.TV 1 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:17

2022-03-01T18:17

2022-03-01T18:17

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МОСКВА, 1 мар - Пресс-служба Русской медиагруппы. В студии телеканала RU.TV 1 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик.В поддержку ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, споют Дмитрий Колдун, ЮрКисс, ВладиМир, Маша Вебер, Группа "Земляне" и СПБ!, Ирина Дубцова, Александр Шоуа & "Непара", Денис Майданов и другие.Звёзды российской эстрады выражают поддержку освободителям в их нелегкой миссии, желают им вернуться к своим семьям и скорее принести мир.Российские звезды не в первый раз выступают с социально-значимой миссией. Они дарили свои выступления мирным жителям ЛНР и ДНР, пели перед российскими солдатами в Сирии.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы