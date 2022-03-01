https://ria.ru/20220301/kontsert-1775896061.html
Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР
Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Российские звезды споют в поддержку освободителей ЛНР и ДНР
В студии телеканала RU.TV 1 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:17
2022-03-01T18:17
2022-03-01T18:17
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775897325_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_9f3a4ba44d894e4a8ac5f3a8b9fd57c6.jpg
МОСКВА, 1 мар - Пресс-служба Русской медиагруппы. В студии телеканала RU.TV 1 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик.В поддержку ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, споют Дмитрий Колдун, ЮрКисс, ВладиМир, Маша Вебер, Группа "Земляне" и СПБ!, Ирина Дубцова, Александр Шоуа & "Непара", Денис Майданов и другие.Звёзды российской эстрады выражают поддержку освободителям в их нелегкой миссии, желают им вернуться к своим семьям и скорее принести мир.Российские звезды не в первый раз выступают с социально-значимой миссией. Они дарили свои выступления мирным жителям ЛНР и ДНР, пели перед российскими солдатами в Сирии.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775897325_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cd0f1dda3ed4e2dda03025cc0065dc88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 1 мар - Пресс-служба Русской медиагруппы. В студии телеканала RU.TV 1 марта в 19:00 состоится концерт в поддержку освободителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
В поддержку ребят, которые самоотверженно борются за свободу ЛНР и ДНР, споют Дмитрий Колдун, ЮрКисс, ВладиМир, Маша Вебер, Группа "Земляне" и СПБ!, Ирина Дубцова, Александр Шоуа & "Непара", Денис Майданов и другие.
Звёзды российской эстрады выражают поддержку освободителям в их нелегкой миссии, желают им вернуться к своим семьям и скорее принести мир.
Российские звезды не в первый раз выступают с социально-значимой миссией. Они дарили свои выступления мирным жителям ЛНР и ДНР, пели перед российскими солдатами в Сирии.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.