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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/kinoteatr-1775547367.html
В кинотеатрах начали предупреждать о длительности рекламы перед сеансом
В кинотеатрах начали предупреждать о длительности рекламы перед сеансом - РИА Новости, 01.03.2022
В кинотеатрах начали предупреждать о длительности рекламы перед сеансом
В российских кинотеатрах начали действовать новые правила оказания услуг. Теперь зрителей будут предупреждать о длительности показа рекламных материалов и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T04:32
2022-03-01T04:32
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В российских кинотеатрах начали действовать новые правила оказания услуг. Теперь зрителей будут предупреждать о длительности показа рекламных материалов и трейлеров перед киносеансом, сообщается в постановлении правительства России, опубликованном на сайте кабмина.Информация о хронометраже должна быть расположена в зоне кассового обслуживания. Кроме того, по требованию посетителя, кинотеатры обязаны предоставлять данные о технических характеристиках кинозала. К ним относятся "количество мест, ширина экрана, формат звуковой системы, тип системы воспроизведения стереофильмов, тип проекционной системы (2К, 4К, IMAX и т.д.)". Наделили дополнительными полномочиями и кинотеатры. Теперь зрителям могут запретить "проносить в кинозал едко или резко пахнущие вещества, изделия и предметы, пиротехнические изделия и лазерные указки", "находиться в грязной одежде, которая может загрязнить одежду других посетителей либо кресла кинозала". Демонстраторы фильма могут добавить ограничения, не противоречащие законодательству РФНекоторые столичные кинотеатры уже приняли новые правила. Например, в сети "Каро" гостей информируют о том, что перед фильмом будет рекламный блок. "Об этом мы пишем и на странице покупки билета на сайте, и в киосках, и на самом билете", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сети кинотеатров. В "Каро" также готовы ответить на любой вопрос гостя о технических характеристиках кинозалов. Отмечается, что информацию можно будет получить у администратора.Сотрудники кинотеатра "Иллюзион" тоже предоставят полную информацию о технических характеристиках кинозалов, о фильмах текущего репертуара, в том числе с указанием года выпуска картины и исполнителей главных ролей, о ценах на билеты и расположении мест в кинозалах. Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад – в 1994 году. В нем содержались устаревшие понятия и правила.
https://ria.ru/20220224/review-1774105049.html
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новости культуры, кино и сериалы, россия
04:32 01.03.2022
 
В кинотеатрах начали предупреждать о длительности рекламы перед сеансом

В кинотеатрах России начали предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед сеансом

© Depositphotos / DmitryPochМолодые люди в кинотеатре
Молодые люди в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / DmitryPoch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В российских кинотеатрах начали действовать новые правила оказания услуг. Теперь зрителей будут предупреждать о длительности показа рекламных материалов и трейлеров перед киносеансом, сообщается в постановлении правительства России, опубликованном на сайте кабмина.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года", — говорится в документе.
Информация о хронометраже должна быть расположена в зоне кассового обслуживания.
Кроме того, по требованию посетителя, кинотеатры обязаны предоставлять данные о технических характеристиках кинозала. К ним относятся "количество мест, ширина экрана, формат звуковой системы, тип системы воспроизведения стереофильмов, тип проекционной системы (2К, 4К, IMAX и т.д.)".
Наделили дополнительными полномочиями и кинотеатры. Теперь зрителям могут запретить "проносить в кинозал едко или резко пахнущие вещества, изделия и предметы, пиротехнические изделия и лазерные указки", "находиться в грязной одежде, которая может загрязнить одежду других посетителей либо кресла кинозала". Демонстраторы фильма могут добавить ограничения, не противоречащие законодательству РФ
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Некоторые столичные кинотеатры уже приняли новые правила. Например, в сети "Каро" гостей информируют о том, что перед фильмом будет рекламный блок. "Об этом мы пишем и на странице покупки билета на сайте, и в киосках, и на самом билете", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сети кинотеатров.
В "Каро" также готовы ответить на любой вопрос гостя о технических характеристиках кинозалов. Отмечается, что информацию можно будет получить у администратора.
Сотрудники кинотеатра "Иллюзион" тоже предоставят полную информацию о технических характеристиках кинозалов, о фильмах текущего репертуара, в том числе с указанием года выпуска картины и исполнителей главных ролей, о ценах на билеты и расположении мест в кинозалах.
"С этими данными при желании можно ознакомиться в зоне кассового обслуживания", —сообщила пресс-служба кинотеатра.
Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад – в 1994 году. В нем содержались устаревшие понятия и правила.
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Опубликовано: Г. Соколова
 
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