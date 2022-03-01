https://ria.ru/20220301/kinoteatr-1775547367.html

В кинотеатрах начали предупреждать о длительности рекламы перед сеансом

В кинотеатрах начали предупреждать о длительности рекламы перед сеансом - РИА Новости, 01.03.2022

В кинотеатрах начали предупреждать о длительности рекламы перед сеансом

В российских кинотеатрах начали действовать новые правила оказания услуг. Теперь зрителей будут предупреждать о длительности показа рекламных материалов и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T04:32

2022-03-01T04:32

2022-03-01T04:32

культура

новости культуры

кино и сериалы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768397784_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_245c8a14aa91e8057c8339d12da4bcd7.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В российских кинотеатрах начали действовать новые правила оказания услуг. Теперь зрителей будут предупреждать о длительности показа рекламных материалов и трейлеров перед киносеансом, сообщается в постановлении правительства России, опубликованном на сайте кабмина.Информация о хронометраже должна быть расположена в зоне кассового обслуживания. Кроме того, по требованию посетителя, кинотеатры обязаны предоставлять данные о технических характеристиках кинозала. К ним относятся "количество мест, ширина экрана, формат звуковой системы, тип системы воспроизведения стереофильмов, тип проекционной системы (2К, 4К, IMAX и т.д.)". Наделили дополнительными полномочиями и кинотеатры. Теперь зрителям могут запретить "проносить в кинозал едко или резко пахнущие вещества, изделия и предметы, пиротехнические изделия и лазерные указки", "находиться в грязной одежде, которая может загрязнить одежду других посетителей либо кресла кинозала". Демонстраторы фильма могут добавить ограничения, не противоречащие законодательству РФНекоторые столичные кинотеатры уже приняли новые правила. Например, в сети "Каро" гостей информируют о том, что перед фильмом будет рекламный блок. "Об этом мы пишем и на странице покупки билета на сайте, и в киосках, и на самом билете", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сети кинотеатров. В "Каро" также готовы ответить на любой вопрос гостя о технических характеристиках кинозалов. Отмечается, что информацию можно будет получить у администратора.Сотрудники кинотеатра "Иллюзион" тоже предоставят полную информацию о технических характеристиках кинозалов, о фильмах текущего репертуара, в том числе с указанием года выпуска картины и исполнителей главных ролей, о ценах на билеты и расположении мест в кинозалах. Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад – в 1994 году. В нем содержались устаревшие понятия и правила.

https://ria.ru/20220224/review-1774105049.html

https://ria.ru/20220228/mangold-1775020183.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, россия