Минэкономики ФРГ прокомментировал санкции против России
Минэкономики ФРГ Хабек: Нельзя принимать санкции против России, которые Запад не выдержит
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
БЕРЛИН, 1 мар – РИА Новости. Нельзя принимать санкции против России, которые сам Запад не сможет выдержать, но работа в этом направлении будет продолжена, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам.
"Мы должны следить за тем, чтобы мы не принимали санкций, которые мы сами не сможем выдержать, которые нанесут такой ущерб глобальной экономике, что мы сами скажем три дня спустя: ой, мы имели в виду только хорошее… Но работа будет последовательно продолжена, и расширенные сейчас российские атаки на гражданское население (на Украине - ред) приведут к тому, что готовность вырастет", - сказал Хабек.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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