https://ria.ru/20220301/khabek-1775947090.html

Минэкономики ФРГ прокомментировал санкции против России

Минэкономики ФРГ прокомментировал санкции против России - РИА Новости, 01.03.2022

Минэкономики ФРГ прокомментировал санкции против России

Нельзя принимать санкции против России, которые сам Запад не сможет выдержать, но работа в этом направлении будет продолжена, заявил прибывший с визитом в США... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:30

2022-03-01T23:30

2022-03-01T23:30

германия

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 1 мар – РИА Новости. Нельзя принимать санкции против России, которые сам Запад не сможет выдержать, но работа в этом направлении будет продолжена, заявил прибывший с визитом в США глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек журналистам."Мы должны следить за тем, чтобы мы не принимали санкций, которые мы сами не сможем выдержать, которые нанесут такой ущерб глобальной экономике, что мы сами скажем три дня спустя: ой, мы имели в виду только хорошее… Но работа будет последовательно продолжена, и расширенные сейчас российские атаки на гражданское население (на Украине - ред) приведут к тому, что готовность вырастет", - сказал Хабек.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

германия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

германия, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии