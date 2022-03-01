https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html

В Новосибирске более 270 миллионов рублей пойдут на капремонт школ

В Новосибирске более 270 миллионов рублей пойдут на капремонт школ - РИА Новости, 01.03.2022

В Новосибирске более 270 миллионов рублей пойдут на капремонт школ

Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении из резервного фонда региона 270 миллионов рублей, которые направят на софинансирование программы РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:04

2022-03-01T08:04

2022-03-01T08:04

новосибирская область

обь

чулымский район

общество

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении из резервного фонда региона 270 миллионов рублей, которые направят на софинансирование программы капремонта школ, сообщает региональный кабмин во вторник.Власти пояснили, что ремонт 25 зданий образовательных организаций в 2022-2023 годах предусмотрен в двух городских округах и 13 муниципальных районах области. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, городах Обь и Новосибирск.В декабре 2021 года правительство РФ выделило региону на эти цели 979 миллионов рублей. Министерство просвещения России и правительство Новосибирской области в январе заключили соглашение, предусматривающее расходы из резервного фонда областного бюджета в объеме более 210 миллионов рублей в 2022 году, еще порядка 66 миллионов будет выделено в 2023 году.Всего на реализацию программы капремонта школ в регионе в 2022-2023 годах из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220209/sotsobekty-1771862662.html

новосибирская область

обь

чулымский район

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

новосибирская область, обь, чулымский район, общество, андрей травников