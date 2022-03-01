В Новосибирске более 270 миллионов рублей пойдут на капремонт школ
В Новосибирске более 270 миллионов рублей резервного фонда направят на капремонт школ
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении из резервного фонда региона 270 миллионов рублей, которые направят на софинансирование программы капремонта школ, сообщает региональный кабмин во вторник.
"В Новосибирской области будет капитально отремонтировано 25 школ – работы будут проведены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Соответствующее решение о выделении средств из областного бюджета одобрено 28 февраля на заседании правительства региона, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова", — говорится в сообщении.
Власти пояснили, что ремонт 25 зданий образовательных организаций в 2022-2023 годах предусмотрен в двух городских округах и 13 муниципальных районах области. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, городах Обь и Новосибирск.
В декабре 2021 года правительство РФ выделило региону на эти цели 979 миллионов рублей. Министерство просвещения России и правительство Новосибирской области в январе заключили соглашение, предусматривающее расходы из резервного фонда областного бюджета в объеме более 210 миллионов рублей в 2022 году, еще порядка 66 миллионов будет выделено в 2023 году.
Всего на реализацию программы капремонта школ в регионе в 2022-2023 годах из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.
Опубликовано: Н. Стома