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В Новосибирске более 270 миллионов рублей пойдут на капремонт школ
В Новосибирске более 270 миллионов рублей пойдут на капремонт школ - РИА Новости, 01.03.2022
В Новосибирске более 270 миллионов рублей пойдут на капремонт школ
Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении из резервного фонда региона 270 миллионов рублей, которые направят на софинансирование программы РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:04
2022-03-01T08:04
новосибирская область
обь
чулымский район
общество
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении из резервного фонда региона 270 миллионов рублей, которые направят на софинансирование программы капремонта школ, сообщает региональный кабмин во вторник.Власти пояснили, что ремонт 25 зданий образовательных организаций в 2022-2023 годах предусмотрен в двух городских округах и 13 муниципальных районах области. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, городах Обь и Новосибирск.В декабре 2021 года правительство РФ выделило региону на эти цели 979 миллионов рублей. Министерство просвещения России и правительство Новосибирской области в январе заключили соглашение, предусматривающее расходы из резервного фонда областного бюджета в объеме более 210 миллионов рублей в 2022 году, еще порядка 66 миллионов будет выделено в 2023 году.Всего на реализацию программы капремонта школ в регионе в 2022-2023 годах из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.
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обь
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новосибирская область, обь, чулымский район, общество, андрей травников
08:04 01.03.2022
 
В Новосибирске более 270 миллионов рублей пойдут на капремонт школ

В Новосибирске более 270 миллионов рублей резервного фонда направят на капремонт школ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 1 мар — РИА Новости. Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении из резервного фонда региона 270 миллионов рублей, которые направят на софинансирование программы капремонта школ, сообщает региональный кабмин во вторник.

"В Новосибирской области будет капитально отремонтировано 25 школ работы будут проведены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Соответствующее решение о выделении средств из областного бюджета одобрено 28 февраля на заседании правительства региона, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова", — говорится в сообщении.

Власти пояснили, что ремонт 25 зданий образовательных организаций в 2022-2023 годах предусмотрен в двух городских округах и 13 муниципальных районах области. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, городах Обь и Новосибирск.
В декабре 2021 года правительство РФ выделило региону на эти цели 979 миллионов рублей. Министерство просвещения России и правительство Новосибирской области в январе заключили соглашение, предусматривающее расходы из резервного фонда областного бюджета в объеме более 210 миллионов рублей в 2022 году, еще порядка 66 миллионов будет выделено в 2023 году.
Всего на реализацию программы капремонта школ в регионе в 2022-2023 годах из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.
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