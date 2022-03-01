https://ria.ru/20220301/kadyrov-1775942714.html
Кадыров: семьи погибших на Украине военных получат по два миллиона рублей
Кадыров: семьи погибших на Украине военных получат по два миллиона рублей - РИА Новости, 01.03.2022
Кадыров: семьи погибших на Украине военных получат по два миллиона рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьи погибших российских военнослужащих получат по 1 миллиону рублей от Минобороны и более 1 миллиона рублей из... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:46
2022-03-01T22:46
2022-03-01T22:46
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 1 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьи погибших российских военнослужащих получат по 1 миллиону рублей от Минобороны и более 1 миллиона рублей из федерального бюджета."Украинские националисты распространяют дезинформацию о том, что якобы семьям погибших российских военнослужащих выплатят по 11 тысяч рублей. Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей - это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны, и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета. Все остальное - это бессовестная ложь, распространённая кончеными отморозками", - написал Кадыров в Telegram.Он добавил, что фейк про 11 тысяч рублей украинские националисты создали на основе повышенных пособий по уходу за ребенком, которые выделяются для семей российских призывников в течение всего периода службы."Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали. В любых спецоперациях могут быть жертвы. Но мы боремся за безопасность народа и государства. За нами правда. И поэтому сегодня наш боевой дух на невиданном доселе высочайшем уровне. У всех наших парней отличный настрой. Ждите результатов. Скоро!" - отметил глава региона.Ранее Кадыров сообщил, что на территории Украины погибли двое чеченских военных, еще шестеро ранены.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Кадыров: семьи погибших на Украине военных получат по два миллиона рублей
Глава Чечни Кадыров: семьи погибших на Украине военных получат по два миллиона рублей
ГРОЗНЫЙ, 1 мар – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
, что семьи погибших российских военнослужащих получат по 1 миллиону рублей от Минобороны и более 1 миллиона рублей из федерального бюджета.
"Украинские националисты распространяют дезинформацию о том, что якобы семьям погибших российских военнослужащих выплатят по 11 тысяч рублей. Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей - это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны, и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета. Все остальное - это бессовестная ложь, распространённая кончеными отморозками", - написал Кадыров в Telegram.
Он добавил, что фейк про 11 тысяч рублей украинские националисты создали на основе повышенных пособий по уходу за ребенком, которые выделяются для семей российских призывников в течение всего периода службы.
"Мы своих героев никогда не забываем и не оставляем их семьи наедине с бедой. Не слушайте провокаторов. Таких подлецов и смутьянов раньше расстреливали. И правильно делали. В любых спецоперациях могут быть жертвы. Но мы боремся за безопасность народа и государства. За нами правда. И поэтому сегодня наш боевой дух на невиданном доселе высочайшем уровне. У всех наших парней отличный настрой. Ждите результатов. Скоро!" - отметил глава региона.
Ранее Кадыров сообщил, что на территории Украины
погибли двое чеченских военных, еще шестеро ранены.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева
, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились к Москве
за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.