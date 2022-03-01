https://ria.ru/20220301/italiya-1775802956.html

МИД Италии рекомендует соотечественникам покинуть Киев на поездах

МИД Италии рекомендует соотечественникам покинуть Киев на поездах - РИА Новости, 01.03.2022

МИД Италии рекомендует соотечественникам покинуть Киев на поездах

МИД Италии рекомендует гражданам стран, остающимся в Киеве, покинуть город на доступном транспорте, включая поезда. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:17

2022-03-01T13:17

2022-03-01T13:17

в мире

мид италии

италия

марио драги

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владимир путин

россия

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РИМ, 1 мар – РИА Новости. МИД Италии рекомендует гражданам стран, остающимся в Киеве, покинуть город на доступном транспорте, включая поезда."Соотечественникам, все еще находящимся в украинской столице и ее окрестностях, рекомендуется использовать имеющиеся средства, в том числе поезда, для выезда из Киева в период, когда не действует комендантский час. Рекомендуется крайняя осторожность", - говорится в сообщении на специальном портале кризисной группы министерства.На минувшей неделе МИД Италии рекомендовал соотечественникам не покидать свои дома.Соотечественникам, находящимся на территории этой страны, предложено покинуть ее, используя доступные коммерческие средства. По словам премьера Италии Марио Драги, посольство Италии в Киеве продолжает работу, в стране находятся 2 тысячи граждан республики.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220228/kiev-1775492642.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мид италии, италия, марио драги, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, владимир путин, россия