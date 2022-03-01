Премьер Италии заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборону
Премьер Италии Драги заявил о необходимости увеличения инвестиций в оборону
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Марио Драги во время итоговой пресс-конференции на саммите G20 в Риме
Премьер-министр Италии Марио Драги во время итоговой пресс-конференции на саммите G20 в Риме
РИМ, 1 мар – РИА Новости. Угроза со стороны России требует увеличения инвестиций в оборону, надо только решить, осуществлять это на национальном или на европейском уровне, заявил во вторник в ходе информационного сообщения в сенате парламента премьер-министр Италии Марио Драги.
"Угроза, исходящая сегодня от России, подталкивает к тому, чтобы инвестировать в оборону больше, чем мы делали это до сих пор. Мы можем выбрать, делать ли это на национальном или европейском уровне. Я надеюсь, что все страны предпочтут общий подход", - заявил глава правительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.