https://ria.ru/20220301/italiya-1775797048.html

Италия рассматривает меры для снижения зависимости от России

Италия рассматривает меры для снижения зависимости от России - РИА Новости, 01.03.2022

Италия рассматривает меры для снижения зависимости от России

Итальянские власти изучают меры по снижению энергетической зависимости от России, прежде всего за счет увеличения импорта газа из других стран, заявил в Сенате... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:56

2022-03-01T12:56

2022-03-01T13:27

италия

россия

алжир (республика)

экономика

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РИМ, 1 мар – РИА Новости. Итальянские власти изучают меры по снижению энергетической зависимости от России, прежде всего за счет увеличения импорта газа из других стран, заявил в Сенате национального парламента премьер-министр страны Марио Драги."Правительство Италии изучает ряд мер по снижению зависимости Италии от России. Рассматриваемые варианты, совместимые с нашими климатическими задачами, касаются в первую очередь увеличения импорта газа от других поставщиков – таких как Алжир или Азербайджан", - сказал премьер, говоря о ситуации на Украине.По его словам, другие меры включают более широкое использование имеющихся терминалов сжиженного природного газа и временное увеличение производства электроэнергии за счет угля или мазута. При необходимости, отметил Драги, "следует проявить большую гибкость" в отношении потребления газа, в частности, в промышленном и отопительном секторах.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

италия

россия

алжир (республика)

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

италия, россия, алжир (республика), экономика