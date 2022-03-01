https://ria.ru/20220301/italiya-1775797048.html
Италия рассматривает меры для снижения зависимости от России
Италия рассматривает меры для снижения зависимости от России - РИА Новости, 01.03.2022
Италия рассматривает меры для снижения зависимости от России
Итальянские власти изучают меры по снижению энергетической зависимости от России, прежде всего за счет увеличения импорта газа из других стран, заявил в Сенате... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:56
2022-03-01T12:56
2022-03-01T13:27
италия
россия
алжир (республика)
экономика
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РИМ, 1 мар – РИА Новости. Итальянские власти изучают меры по снижению энергетической зависимости от России, прежде всего за счет увеличения импорта газа из других стран, заявил в Сенате национального парламента премьер-министр страны Марио Драги."Правительство Италии изучает ряд мер по снижению зависимости Италии от России. Рассматриваемые варианты, совместимые с нашими климатическими задачами, касаются в первую очередь увеличения импорта газа от других поставщиков – таких как Алжир или Азербайджан", - сказал премьер, говоря о ситуации на Украине.По его словам, другие меры включают более широкое использование имеющихся терминалов сжиженного природного газа и временное увеличение производства электроэнергии за счет угля или мазута. При необходимости, отметил Драги, "следует проявить большую гибкость" в отношении потребления газа, в частности, в промышленном и отопительном секторах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, алжир (республика), экономика
12:56 01.03.2022 (обновлено: 13:27 01.03.2022)
Италия рассматривает меры для снижения зависимости от России
Премьер Драги: Италия рассматривает меры для снижения зависимости от России
РИМ, 1 мар – РИА Новости. Итальянские власти изучают меры по снижению энергетической зависимости от России, прежде всего за счет увеличения импорта газа из других стран, заявил в Сенате национального парламента премьер-министр страны Марио Драги.
"Правительство Италии
изучает ряд мер по снижению зависимости Италии от России
. Рассматриваемые варианты, совместимые с нашими климатическими задачами, касаются в первую очередь увеличения импорта газа от других поставщиков – таких как Алжир
или Азербайджан", - сказал премьер, говоря о ситуации на Украине
.
По его словам, другие меры включают более широкое использование имеющихся терминалов сжиженного природного газа и временное увеличение производства электроэнергии за счет угля или мазута. При необходимости, отметил Драги, "следует проявить большую гибкость" в отношении потребления газа, в частности, в промышленном и отопительном секторах.