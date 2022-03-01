https://ria.ru/20220301/italiya-1775791210.html

Италия готова к санкциям против "российских олигархов"

Италия готова к санкциям против "российских олигархов" - РИА Новости, 01.03.2022

Италия готова к санкциям против "российских олигархов"

Италия предлагает принять новые меры против "российских олигархов" с активами более 10 миллионов евро, создав их "международный реестр", заявил премьер-министр... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:40

2022-03-01T12:40

2022-03-01T13:33

италия

экономика

россия

украина

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РИМ, 1 мар – РИА Новости. Италия предлагает принять новые меры против "российских олигархов" с активами более 10 миллионов евро, создав их "международный реестр", заявил премьер-министр страны Марио Драги в Сенате национального парламента."Италия готова к дальнейшим ограничительным мерам (против России), если они потребуются. В частности, я предложил принять дальнейшие адресные меры против олигархов. Мысль состоит в том, чтобы создать публичный международный реестр тех, чьи активы превышают 10 миллионов евро", - заявил он в ходе информационного сообщения, посвященного развитию кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

италия

россия

украина

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Максим Зубков

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Максим Зубков

италия, экономика, россия, украина