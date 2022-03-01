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Италия готова к санкциям против "российских олигархов"
Италия готова к санкциям против "российских олигархов" - РИА Новости, 01.03.2022
Италия готова к санкциям против "российских олигархов"
Италия предлагает принять новые меры против "российских олигархов" с активами более 10 миллионов евро, создав их "международный реестр", заявил премьер-министр... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:40
2022-03-01T13:33
италия
экономика
россия
украина
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РИМ, 1 мар – РИА Новости. Италия предлагает принять новые меры против "российских олигархов" с активами более 10 миллионов евро, создав их "международный реестр", заявил премьер-министр страны Марио Драги в Сенате национального парламента."Италия готова к дальнейшим ограничительным мерам (против России), если они потребуются. В частности, я предложил принять дальнейшие адресные меры против олигархов. Мысль состоит в том, чтобы создать публичный международный реестр тех, чьи активы превышают 10 миллионов евро", - заявил он в ходе информационного сообщения, посвященного развитию кризиса на Украине.
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италия, экономика, россия, украина
12:40 01.03.2022 (обновлено: 13:33 01.03.2022)
 
Италия готова к санкциям против "российских олигархов"

Премьер Драги: Италия готова к санкциям против "российских олигархов"

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 1 мар – РИА Новости. Италия предлагает принять новые меры против "российских олигархов" с активами более 10 миллионов евро, создав их "международный реестр", заявил премьер-министр страны Марио Драги в Сенате национального парламента.
"Италия готова к дальнейшим ограничительным мерам (против России), если они потребуются. В частности, я предложил принять дальнейшие адресные меры против олигархов. Мысль состоит в том, чтобы создать публичный международный реестр тех, чьи активы превышают 10 миллионов евро", - заявил он в ходе информационного сообщения, посвященного развитию кризиса на Украине.
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