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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/initsiativy-1775844341.html
Песков отреагировал на инициативы снимать с постов противников спецоперации
Песков отреагировал на инициативы снимать с постов противников спецоперации - РИА Новости, 01.03.2022
Песков отреагировал на инициативы снимать с постов противников спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об инициативах депутатов Госдумы снимать с постов чиновников и сотрудников... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:02
2022-03-01T15:02
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об инициативах депутатов Госдумы снимать с постов чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с военной операцией на Украине."Мне, честно говоря, неизвестно о таких инициативах Госдумы", - сказал Песков журналистам.Ранее во вторник депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) сообщил РИА Новости, что выступает за отстранение чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением президента России Владимира Путина о спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, султан хамзаев, госдума рф, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий песков
15:02 01.03.2022
 
Песков отреагировал на инициативы снимать с постов противников спецоперации

Песков: Кремль не знает об инициативах депутатов снимать с постов противников спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об инициативах депутатов Госдумы снимать с постов чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с военной операцией на Украине.
"Мне, честно говоря, неизвестно о таких инициативах Госдумы", - сказал Песков журналистам.
Ранее во вторник депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) сообщил РИА Новости, что выступает за отстранение чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением президента России Владимира Путина о спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинСултан ХамзаевГосдума РФВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДмитрий Песков
 
 
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