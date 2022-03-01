https://ria.ru/20220301/initsiativy-1775844341.html

Песков отреагировал на инициативы снимать с постов противников спецоперации

Песков отреагировал на инициативы снимать с постов противников спецоперации - РИА Новости, 01.03.2022

Песков отреагировал на инициативы снимать с постов противников спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об инициативах депутатов Госдумы снимать с постов чиновников и сотрудников... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:02

2022-03-01T15:02

2022-03-01T15:02

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об инициативах депутатов Госдумы снимать с постов чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с военной операцией на Украине."Мне, честно говоря, неизвестно о таких инициативах Госдумы", - сказал Песков журналистам.Ранее во вторник депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) сообщил РИА Новости, что выступает за отстранение чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением президента России Владимира Путина о спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, султан хамзаев, госдума рф, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий песков