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Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап"
Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап" - РИА Новости, 01.03.2022
Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап"
В Тверской области с этого года расширен перечень получателей грантов "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:16
2022-03-01T18:16
2022-03-01T18:17
тверская область
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. В Тверской области с этого года расширен перечень получателей грантов "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании правительства принято решение о том, что с этого года гранты по программе "Агростартап" будут доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в сферах овощеводства и картофелеводства.Гранты предусмотрены в размере до 6 миллионов рублей. Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, тверская область
ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости.
В Тверской области
с этого года расширен перечень получателей грантов "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании правительства принято решение о том, что с этого года гранты по программе "Агростартап" будут доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в сферах овощеводства и картофелеводства.
"Поддержка фермерских хозяйств и потребительских кооперативов – это возможность не только продвигать тверскую продукцию на российском рынке, но расширять производство и минимизировать затраты аграриев", - сказал на заседании правительства губернатор области Игорь Руденя.
Гранты предусмотрены в размере до 6 миллионов рублей. Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.