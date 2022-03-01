https://ria.ru/20220301/granty-1775897720.html

Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап"

Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап" - РИА Новости, 01.03.2022

Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап"

В Тверской области с этого года расширен перечень получателей грантов "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:16

2022-03-01T18:16

2022-03-01T18:17

тверская область

экономика

тверская область

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ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. В Тверской области с этого года расширен перечень получателей грантов "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании правительства принято решение о том, что с этого года гранты по программе "Агростартап" будут доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в сферах овощеводства и картофелеводства.Гранты предусмотрены в размере до 6 миллионов рублей. Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.

https://ria.ru/20220222/zakupki-1774371691.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, тверская область