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Тверская область
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Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап"
Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап" - РИА Новости, 01.03.2022
Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап"
В Тверской области с этого года расширен перечень получателей грантов "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:16
2022-03-01T18:17
тверская область
экономика
тверская область
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ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. В Тверской области с этого года расширен перечень получателей грантов "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании правительства принято решение о том, что с этого года гранты по программе "Агростартап" будут доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в сферах овощеводства и картофелеводства.Гранты предусмотрены в размере до 6 миллионов рублей. Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.
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экономика, тверская область
18:16 01.03.2022 (обновлено: 18:17 01.03.2022)
 

Тверские власти расширили перечень получателей грантов "Агростартап"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАгростартап
Агростартап - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Агростартап
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. В Тверской области с этого года расширен перечень получателей грантов "Агростартап", сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании правительства принято решение о том, что с этого года гранты по программе "Агростартап" будут доступны не только для фермерских хозяйств молочного и мясного скотоводства, но и для предпринимателей в сферах овощеводства и картофелеводства.
"Поддержка фермерских хозяйств и потребительских кооперативов – это возможность не только продвигать тверскую продукцию на российском рынке, но расширять производство и минимизировать затраты аграриев", - сказал на заседании правительства губернатор области Игорь Руденя.
Гранты предусмотрены в размере до 6 миллионов рублей. Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.
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