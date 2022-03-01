Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны украинских военных
Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны отступающих украинских военных
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
БУГАС (ДНР), 1 мар - РИА Новости. Жители освобождённых населённых пунктов Донбасса жалуются на грабежи со стороны отходящих военных подразделений Украины.
"На краю (населённого пункта Бугас - ред.) дом большой. Выгнали старика на улицу и забрали всё. Он жил хорошо. Он фермер был. У него ничего там не оставили. Все забрали, на машину погрузили и уехали... У другого не завелась машина и они (украинские военные - ред.) спалили её. Мальчик стоит и смотрит, как его машина горит", - рассказала журналистам жительница недавно освобождённого населённого пункта Бугас на Мариупольском направлении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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