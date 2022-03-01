https://ria.ru/20220301/grabezhi-1775911992.html

Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны украинских военных

Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны украинских военных - РИА Новости, 01.03.2022

Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны украинских военных

Жители освобождённых населённых пунктов Донбасса жалуются на грабежи со стороны отходящих военных подразделений Украины. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:10

2022-03-01T19:10

2022-03-01T19:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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ситуация в днр и лнр

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БУГАС (ДНР), 1 мар - РИА Новости. Жители освобождённых населённых пунктов Донбасса жалуются на грабежи со стороны отходящих военных подразделений Украины."На краю (населённого пункта Бугас - ред.) дом большой. Выгнали старика на улицу и забрали всё. Он жил хорошо. Он фермер был. У него ничего там не оставили. Все забрали, на машину погрузили и уехали... У другого не завелась машина и они (украинские военные - ред.) спалили её. Мальчик стоит и смотрит, как его машина горит", - рассказала журналистам жительница недавно освобождённого населённого пункта Бугас на Мариупольском направлении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина