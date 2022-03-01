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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/grabezhi-1775911992.html
Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны украинских военных
Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны украинских военных - РИА Новости, 01.03.2022
Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны украинских военных
Жители освобождённых населённых пунктов Донбасса жалуются на грабежи со стороны отходящих военных подразделений Украины. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:10
2022-03-01T19:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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БУГАС (ДНР), 1 мар - РИА Новости. Жители освобождённых населённых пунктов Донбасса жалуются на грабежи со стороны отходящих военных подразделений Украины."На краю (населённого пункта Бугас - ред.) дом большой. Выгнали старика на улицу и забрали всё. Он жил хорошо. Он фермер был. У него ничего там не оставили. Все забрали, на машину погрузили и уехали... У другого не завелась машина и они (украинские военные - ред.) спалили её. Мальчик стоит и смотрит, как его машина горит", - рассказала журналистам жительница недавно освобождённого населённого пункта Бугас на Мариупольском направлении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина
19:10 01.03.2022
 
Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны украинских военных

Жители сел в Донбассе жалуются на грабежи со стороны отступающих украинских военных

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПодбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Подбитый украинский танк на въезде в село Гнутово под Мариуполем
Читать ria.ru в
БУГАС (ДНР), 1 мар - РИА Новости. Жители освобождённых населённых пунктов Донбасса жалуются на грабежи со стороны отходящих военных подразделений Украины.
"На краю (населённого пункта Бугас - ред.) дом большой. Выгнали старика на улицу и забрали всё. Он жил хорошо. Он фермер был. У него ничего там не оставили. Все забрали, на машину погрузили и уехали... У другого не завелась машина и они (украинские военные - ред.) спалили её. Мальчик стоит и смотрит, как его машина горит", - рассказала журналистам жительница недавно освобождённого населённого пункта Бугас на Мариупольском направлении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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