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Глава Астраханской области сообщил о гибели земляка во время спецоперации
Глава Астраханской области сообщил о гибели земляка во время спецоперации - РИА Новости, 01.03.2022
Глава Астраханской области сообщил о гибели земляка во время спецоперации
Уроженец Астраханской области Арман Нарынбаев погиб во время спецоперации в Донбассе по защите мирного населения, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:31
2022-03-01T12:31
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Уроженец Астраханской области Арман Нарынбаев погиб во время спецоперации в Донбассе по защите мирного населения, сообщил губернатор Игорь Бабушкин."С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарыбаев", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.Он отметил, что Нарыбаев избрал делом своей жизни служение Отечеству и пал в бою как герой.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/dnr-1775773136.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
астраханская область
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин
12:31 01.03.2022
 
Глава Астраханской области сообщил о гибели земляка во время спецоперации

Астраханский губернатор Бабушкин сообщил о гибели земляка во время спецоперации в Донбассе

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Уроженец Астраханской области Арман Нарынбаев погиб во время спецоперации в Донбассе по защите мирного населения, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
"С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарыбаев", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что Нарыбаев избрал делом своей жизни служение Отечеству и пал в бою как герой.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАстраханская областьАстраханьИгорь Бабушкин
 
 
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