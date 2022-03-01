Глава Астраханской области сообщил о гибели земляка во время спецоперации
Астраханский губернатор Бабушкин сообщил о гибели земляка во время спецоперации в Донбассе
Военнослужащий ВС России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Уроженец Астраханской области Арман Нарынбаев погиб во время спецоперации в Донбассе по защите мирного населения, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
"С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касимович Нарыбаев", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что Нарыбаев избрал делом своей жизни служение Отечеству и пал в бою как герой.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.