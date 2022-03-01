https://ria.ru/20220301/gaz-1775908482.html

"Газпром" выкупил 65% предложенной мощности "Ямала - Европы" для транзита

"Газпром" выкупил 65% предложенной мощности "Ямала - Европы" для транзита - РИА Новости, 01.03.2022

"Газпром" выкупил 65% предложенной мощности "Ямала - Европы" для транзита

"Газпром" выкупил большую часть предложенной мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до утра 2 марта, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:56

2022-03-01T18:56

2022-03-01T21:39

экономика

газпром

россия

европа

польша

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Газпром" выкупил большую часть предложенной мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до утра 2 марта, свидетельствуют данные внутридневного аукцион на площадке GSA Platform.Компания забронировала мощность в объеме 2,4 миллиона кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона, то есть около 65% предложения. Воспользоваться ими "Газпром" сможет с 22.00 мск 1 марта до 8.00 мск 2 марта.Заявки на транзит российского газа через Украину пока также сохраняются на уровне максимальных контрактных обязательств "Газпрома" - 108,9 миллиона кубометров на 2 марта, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Данные неокончательные и еще могут измениться.Как отмечают эксперты рынка, рост экспорта российского газа подогрет геополитическими рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозами погоды в Европе, указывающими на некоторое похолодание в ближайшие дни."На данный момент нарушение потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако, поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остается реальной возможностью", - пишет аналитическая компания Rystad Energy."Бычий настрой сохраняется со стороны СПГ, поскольку последний пакет санкций Великобритании был нацелен на российские перевозки. Мы можем видеть, как судам СПГ, имеющим какие-либо явные связи с Россией, отказывают в заходе в британские порты. Тренд может усилиться, если другие европейские страны последуют примеру", - также пишут аналитики.

https://ria.ru/20220228/gazprom-1775542222.html

https://ria.ru/20220301/ogranichenie-1775918451.html

россия

европа

польша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, газпром, россия, европа, польша