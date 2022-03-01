https://ria.ru/20220301/gaz-1775908482.html
"Газпром" выкупил 65% предложенной мощности "Ямала - Европы" для транзита
"Газпром" выкупил 65% предложенной мощности "Ямала - Европы" для транзита - РИА Новости, 01.03.2022
"Газпром" выкупил 65% предложенной мощности "Ямала - Европы" для транзита
"Газпром" выкупил большую часть предложенной мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до утра 2 марта, свидетельствуют данные... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:56
2022-03-01T18:56
2022-03-01T21:39
экономика
газпром
россия
европа
польша
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Газпром" выкупил большую часть предложенной мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до утра 2 марта, свидетельствуют данные внутридневного аукцион на площадке GSA Platform.Компания забронировала мощность в объеме 2,4 миллиона кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона, то есть около 65% предложения. Воспользоваться ими "Газпром" сможет с 22.00 мск 1 марта до 8.00 мск 2 марта.Заявки на транзит российского газа через Украину пока также сохраняются на уровне максимальных контрактных обязательств "Газпрома" - 108,9 миллиона кубометров на 2 марта, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Данные неокончательные и еще могут измениться.Как отмечают эксперты рынка, рост экспорта российского газа подогрет геополитическими рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозами погоды в Европе, указывающими на некоторое похолодание в ближайшие дни."На данный момент нарушение потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако, поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остается реальной возможностью", - пишет аналитическая компания Rystad Energy."Бычий настрой сохраняется со стороны СПГ, поскольку последний пакет санкций Великобритании был нацелен на российские перевозки. Мы можем видеть, как судам СПГ, имеющим какие-либо явные связи с Россией, отказывают в заходе в британские порты. Тренд может усилиться, если другие европейские страны последуют примеру", - также пишут аналитики.
https://ria.ru/20220228/gazprom-1775542222.html
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экономика, газпром, россия, европа, польша
18:56 01.03.2022 (обновлено: 21:39 01.03.2022)
"Газпром" выкупил 65% предложенной мощности "Ямала - Европы" для транзита
"Газпром" выкупил 65% предложенной мощности "Ямала - Европы" для транзита до утра 2 марта
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
"Газпром" выкупил большую часть предложенной мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу до утра 2 марта, свидетельствуют данные внутридневного аукцион на площадке GSA Platform
.
Компания забронировала мощность в объеме 2,4 миллиона кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона, то есть около 65% предложения. Воспользоваться ими "Газпром
" сможет с 22.00 мск 1 марта до 8.00 мск 2 марта.
Заявки на транзит российского газа через Украину пока также сохраняются на уровне максимальных контрактных обязательств "Газпрома" - 108,9 миллиона кубометров на 2 марта, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Данные неокончательные и еще могут измениться.
Как отмечают эксперты рынка, рост экспорта российского газа подогрет геополитическими рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозами погоды в Европе, указывающими на некоторое похолодание в ближайшие дни.
"На данный момент нарушение потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры. Однако, поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остается реальной возможностью", - пишет аналитическая компания Rystad Energy.
"Бычий настрой сохраняется со стороны СПГ, поскольку последний пакет санкций Великобритании был нацелен на российские перевозки. Мы можем видеть, как судам СПГ, имеющим какие-либо явные связи с Россией, отказывают в заходе в британские порты. Тренд может усилиться, если другие европейские страны последуют примеру", - также пишут аналитики.