https://ria.ru/20220301/gaz-1775752380.html
Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром"
Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром" - РИА Новости, 01.03.2022
Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром"
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,6 миллиона кубометров на 1 марта, сообщила компания. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:46
2022-03-01T10:46
2022-03-01T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
украина
газпром
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,6 миллиона кубометров на 1 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,6 миллиона кубометров на 1 марта", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220228/gaz-1775566713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, газпром
Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром"
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками