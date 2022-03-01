https://ria.ru/20220301/gaz-1775752380.html

Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром"

Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром" - РИА Новости, 01.03.2022

Газ для транзита через Украину подается в штатном режиме, заявил "Газпром"

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,6 миллиона кубометров на 1 марта, сообщила компания. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:46

2022-03-01T10:46

2022-03-01T10:46

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

украина

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_0:0:3453:1943_1920x0_80_0_0_5fa4f11cd81cc756129a68562a1ac2ad.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,6 миллиона кубометров на 1 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,6 миллиона кубометров на 1 марта", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220228/gaz-1775566713.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, украина, газпром