https://ria.ru/20220301/garant-1775882459.html

Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу

Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу - РИА Новости, 01.03.2022

Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу

Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу и будет адаптировать свои продукты к изменившимся экономическим условиям, сообщил генеральный РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:19

2022-03-01T17:19

2022-03-01T17:20

корпорация мсп

мсп банк

россия

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748492287_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_2b7b7da110364cf57d10153c80de6d5e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу и будет адаптировать свои продукты к изменившимся экономическим условиям, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич."Корпорация МСП продолжит выполнять в полном объеме все свои обязательства. Мы остаемся гарантом оказания поддержки малому и среднему бизнесу. В настоящее время мы проводим анализ всех наших продуктов для их перенастройки, чтобы учесть изменившиеся потребности предпринимателей. Также вырабатываем дополнительные меры поддержки", - говорится в обращении Исаевича, опубликованном на сайте КМСП.Он отметил, что заявление премьер-министра РФ о рассмотрении дополнительных мер поддержки, сочетающих субсидирование и фондирование банков, которые работают с малыми и средними предприятиями, позволит сохранить для малого бизнеса доступность заемного финансирования."Мы продолжим обеспечивать исполнение квоты по закупкам на уровне 25%", - сказал гендиректор КМСП.Он добавил, что в сложившихся экономических условиях корпорация постарается максимально облегчить ведение бизнеса.Он также напомнил, что через "Сервис 360°" корпорации можно получить юридическую консультацию по вопросам коммуникации с банками, госзаказчиками, финансовыми институтами, по проверкам надзорных органов и другим темам, где требуется поддержка КМСП."Мы увеличили количество сотрудников, отвечающих на запросы предпринимателей, и сократили сроки ответа, чтобы быстрее помочь", - сказал Исаевич.

https://ria.ru/20220216/monitoring-1773057313.html

https://ria.ru/20220207/kredit-1771100593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, россия, новости компаний - экономика