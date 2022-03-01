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Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу
Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу - РИА Новости, 01.03.2022
Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу
Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу и будет адаптировать свои продукты к изменившимся экономическим условиям, сообщил генеральный РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:19
2022-03-01T17:20
корпорация мсп
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу и будет адаптировать свои продукты к изменившимся экономическим условиям, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич."Корпорация МСП продолжит выполнять в полном объеме все свои обязательства. Мы остаемся гарантом оказания поддержки малому и среднему бизнесу. В настоящее время мы проводим анализ всех наших продуктов для их перенастройки, чтобы учесть изменившиеся потребности предпринимателей. Также вырабатываем дополнительные меры поддержки", - говорится в обращении Исаевича, опубликованном на сайте КМСП.Он отметил, что заявление премьер-министра РФ о рассмотрении дополнительных мер поддержки, сочетающих субсидирование и фондирование банков, которые работают с малыми и средними предприятиями, позволит сохранить для малого бизнеса доступность заемного финансирования."Мы продолжим обеспечивать исполнение квоты по закупкам на уровне 25%", - сказал гендиректор КМСП.Он добавил, что в сложившихся экономических условиях корпорация постарается максимально облегчить ведение бизнеса.Он также напомнил, что через "Сервис 360°" корпорации можно получить юридическую консультацию по вопросам коммуникации с банками, госзаказчиками, финансовыми институтами, по проверкам надзорных органов и другим темам, где требуется поддержка КМСП."Мы увеличили количество сотрудников, отвечающих на запросы предпринимателей, и сократили сроки ответа, чтобы быстрее помочь", - сказал Исаевич.
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корпорация мсп, мсп банк, россия, новости компаний - экономика
17:19 01.03.2022 (обновлено: 17:20 01.03.2022)
 

Исаевич: Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Корпорация МСП остается гарантом оказания поддержки малому бизнесу и будет адаптировать свои продукты к изменившимся экономическим условиям, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.
"Корпорация МСП продолжит выполнять в полном объеме все свои обязательства. Мы остаемся гарантом оказания поддержки малому и среднему бизнесу. В настоящее время мы проводим анализ всех наших продуктов для их перенастройки, чтобы учесть изменившиеся потребности предпринимателей. Также вырабатываем дополнительные меры поддержки", - говорится в обращении Исаевича, опубликованном на сайте КМСП.
Он отметил, что заявление премьер-министра РФ о рассмотрении дополнительных мер поддержки, сочетающих субсидирование и фондирование банков, которые работают с малыми и средними предприятиями, позволит сохранить для малого бизнеса доступность заемного финансирования.
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"Мы продолжим обеспечивать исполнение квоты по закупкам на уровне 25%", - сказал гендиректор КМСП.
Он добавил, что в сложившихся экономических условиях корпорация постарается максимально облегчить ведение бизнеса.
"На рассмотрении Госдумы уже находится правительственный законопроект о внесении изменений в КоАП, который позволит существенно снизить количество и размер штрафов для малого бизнеса. Мы надеемся на его скорейшее принятие", - пояснил Исаевич.
Он также напомнил, что через "Сервис 360°" корпорации можно получить юридическую консультацию по вопросам коммуникации с банками, госзаказчиками, финансовыми институтами, по проверкам надзорных органов и другим темам, где требуется поддержка КМСП.
"Мы увеличили количество сотрудников, отвечающих на запросы предпринимателей, и сократили сроки ответа, чтобы быстрее помочь", - сказал Исаевич.
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