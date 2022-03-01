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Цена фьючерсов на газ в Европе практически достигла 1500 долларов
Цена фьючерсов на газ в Европе практически достигла 1500 долларов - РИА Новости, 01.03.2022
Цена фьючерсов на газ в Европе практически достигла 1500 долларов
Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника выросла на 30%, немного не дотянув до 1500 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:53
2022-03-01T22:53
экономика
цены на нефть
россия
европа
природный газ
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника выросла на 30%, немного не дотянув до 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Цены на газ начали торги незначительным снижением, однако затем перешли к росту в пределах 13%. Во второй половине торгов рост ускорился до 15-25%, а к концу торгов составил 30% от расчетной цены понедельника. По итогам торгов стоимость фьючерса составила 1474 доллара за тысячу кубометров, что стало максимальным показателем вторника. Минимальная цена на газ составила 1102 доллара.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220301/ogranichenie-1775918451.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, природный газ
22:53 01.03.2022
 
Цена фьючерсов на газ в Европе практически достигла 1500 долларов

ICE Futures: цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 30%, почти достигнув 1500 долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника выросла на 30%, немного не дотянув до 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Цены на газ начали торги незначительным снижением, однако затем перешли к росту в пределах 13%. Во второй половине торгов рост ускорился до 15-25%, а к концу торгов составил 30% от расчетной цены понедельника. По итогам торгов стоимость фьючерса составила 1474 доллара за тысячу кубометров, что стало максимальным показателем вторника. Минимальная цена на газ составила 1102 доллара.
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Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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