https://ria.ru/20220301/fyuchersy-1775943081.html

Цена фьючерсов на газ в Европе практически достигла 1500 долларов

Цена фьючерсов на газ в Европе практически достигла 1500 долларов - РИА Новости, 01.03.2022

Цена фьючерсов на газ в Европе практически достигла 1500 долларов

Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника выросла на 30%, немного не дотянув до 1500 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:53

2022-03-01T22:53

2022-03-01T22:53

экономика

цены на нефть

россия

европа

природный газ

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Стоимость апрельских фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов вторника выросла на 30%, немного не дотянув до 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.Цены на газ начали торги незначительным снижением, однако затем перешли к росту в пределах 13%. Во второй половине торгов рост ускорился до 15-25%, а к концу торгов составил 30% от расчетной цены понедельника. По итогам торгов стоимость фьючерса составила 1474 доллара за тысячу кубометров, что стало максимальным показателем вторника. Минимальная цена на газ составила 1102 доллара.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220301/ogranichenie-1775918451.html

https://ria.ru/20220301/bankrotstvo-1775936324.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, россия, европа, природный газ