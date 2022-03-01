https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775921112.html

Франция направит Украине 300 миллионов евро

Франция направит Украине 300 миллионов евро - РИА Новости, 01.03.2022

Франция направит Украине 300 миллионов евро

Франция направит Украине 300 миллионов евро в качестве срочной экономической помощи, заявил французский премьер Жан Кастекс. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:00

2022-03-01T20:00

2022-03-01T20:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

франция

жан кастекс

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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Франция направит Украине 300 миллионов евро в качестве срочной экономической помощи, заявил французский премьер Жан Кастекс."Мы также выражаем нашу поддержку посредством увеличения экономической поддержки, включая немедленную помощь в размере 300 миллионов евро", - сказал Кастекс, выступая на заседании Нацсобрания Франции во вторник."Мы также поддерживаем Вооруженные силы Украины поставками топлива и военной техники, в том числе вооружений, во взаимодействии с нашими европейскими партнерами. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо", - отметил глава французского правительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/kanada-1775636300.html

https://ria.ru/20220228/pomosch-1775461402.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, франция, жан кастекс