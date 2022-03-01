Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/frantsiya-1775921112.html
Франция направит Украине 300 миллионов евро
Франция направит Украине 300 миллионов евро - РИА Новости, 01.03.2022
Франция направит Украине 300 миллионов евро
Франция направит Украине 300 миллионов евро в качестве срочной экономической помощи, заявил французский премьер Жан Кастекс. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:00
2022-03-01T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
франция
жан кастекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857260_0:159:1820:1183_1920x0_80_0_0_748045aca294b878c7623844153943bb.jpg
ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Франция направит Украине 300 миллионов евро в качестве срочной экономической помощи, заявил французский премьер Жан Кастекс."Мы также выражаем нашу поддержку посредством увеличения экономической поддержки, включая немедленную помощь в размере 300 миллионов евро", - сказал Кастекс, выступая на заседании Нацсобрания Франции во вторник."Мы также поддерживаем Вооруженные силы Украины поставками топлива и военной техники, в том числе вооружений, во взаимодействии с нашими европейскими партнерами. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо", - отметил глава французского правительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/kanada-1775636300.html
https://ria.ru/20220228/pomosch-1775461402.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573857260_159:0:1776:1213_1920x0_80_0_0_554aa4ffa689c65077e12bd80e6e7c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, жан кастекс
20:00 01.03.2022
 
Франция направит Украине 300 миллионов евро

Премьер Франции Кастекс: Париж направит Киеву срочную экономическую помочь в 300 млн евро

© AP Photo / Gonzalo Fuentes/PoolЖан Кастекс
Жан Кастекс - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/Pool
Жан Кастекс
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Франция направит Украине 300 миллионов евро в качестве срочной экономической помощи, заявил французский премьер Жан Кастекс.
"Мы также выражаем нашу поддержку посредством увеличения экономической поддержки, включая немедленную помощь в размере 300 миллионов евро", - сказал Кастекс, выступая на заседании Нацсобрания Франции во вторник.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 18:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Канада решила выделить дополнительную военную помощь Украине
"Мы также поддерживаем Вооруженные силы Украины поставками топлива и военной техники, в том числе вооружений, во взаимодействии с нашими европейскими партнерами. Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо", - отметил глава французского правительства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Дауниг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
ДополняетсяОбострение ситуации в ДНР и ЛНР
Джонсон пообещал "сделать все" для оказания оборонительной помощи Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаФранцияЖан Кастекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала