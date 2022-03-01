https://ria.ru/20220301/finansirovanie-1775856553.html
Китай увеличит финансирование сферы фундаментальных исследований
Китай увеличит финансирование сферы фундаментальных исследований - РИА Новости, 01.03.2022
Китай увеличит финансирование сферы фундаментальных исследований
Китай нарастит инвестиции в фундаментальные исследования, заявили в министерстве науки и технологий КНР в ходе отчетной пресс-конференции о результатах 2021... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:53
2022-03-01T15:53
2022-03-01T15:53
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай нарастит инвестиции в фундаментальные исследования, заявили в министерстве науки и технологий КНР в ходе отчетной пресс-конференции о результатах 2021 года.В ведомстве отмечают, что приоритетной целью остается технологическая независимость в ключевых сферах - это, в том числе, микросхемы, полупроводники, робототехника и новые материалы.Десять лет на создание десятков центров фундаментальных исследований. Такой план и такие сроки приняли в правительстве Китая, чтобы устранить имеющиеся пробелы в технологических сферах. Конечная цель - превратить страну в передовой глобальный центр науки и технологий.В 2021 году, в первый год 14-й пятилетки, Китай потратил на исследования и разработки почти три триллиона юаней, или 440 миллиардов долларов. На фундаментальные исследования пришлось 6% этой суммы - на 15% больше, чем в 2020 году. Инвестиции уже приносят дивиденды - страна добилась существенных прорывов в таких областях, как квантовая информатика, освоение космоса и борьба с COVID-19.Глава отдела соцразвития министерства науки и технологий КНР Чжу Сюэхуа: "Мы продолжаем решать ключевые проблемы, предоставляем научную и технологическую поддержку для профилактики эпидемий и борьбы с ними с помощью вакцин, лекарств, тестирования и отслеживания вирусов. Тем самым обеспечиваем стабильное функционирование экономики".
https://ria.ru/20220228/raketa-nositel-1775566516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай нарастит инвестиции в фундаментальные исследования, заявили в министерстве науки и технологий КНР в ходе отчетной пресс-конференции о результатах 2021 года.
В ведомстве отмечают, что приоритетной целью остается технологическая независимость в ключевых сферах - это, в том числе, микросхемы, полупроводники, робототехника и новые материалы.
Десять лет на создание десятков центров фундаментальных исследований. Такой план и такие сроки приняли в правительстве Китая, чтобы устранить имеющиеся пробелы в технологических сферах. Конечная цель - превратить страну в передовой глобальный центр науки и технологий.
В 2021 году, в первый год 14-й пятилетки, Китай потратил на исследования и разработки почти три триллиона юаней, или 440 миллиардов долларов. На фундаментальные исследования пришлось 6% этой суммы - на 15% больше, чем в 2020 году. Инвестиции уже приносят дивиденды - страна добилась существенных прорывов в таких областях, как квантовая информатика, освоение космоса и борьба с COVID-19.
Глава отдела соцразвития министерства науки и технологий КНР Чжу Сюэхуа: "Мы продолжаем решать ключевые проблемы, предоставляем научную и технологическую поддержку для профилактики эпидемий и борьбы с ними с помощью вакцин, лекарств, тестирования и отслеживания вирусов. Тем самым обеспечиваем стабильное функционирование экономики".