https://ria.ru/20220301/finansirovanie-1775856553.html

Китай увеличит финансирование сферы фундаментальных исследований

Китай увеличит финансирование сферы фундаментальных исследований - РИА Новости, 01.03.2022

Китай увеличит финансирование сферы фундаментальных исследований

Китай нарастит инвестиции в фундаментальные исследования, заявили в министерстве науки и технологий КНР в ходе отчетной пресс-конференции о результатах 2021... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:53

2022-03-01T15:53

2022-03-01T15:53

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 1 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай нарастит инвестиции в фундаментальные исследования, заявили в министерстве науки и технологий КНР в ходе отчетной пресс-конференции о результатах 2021 года.В ведомстве отмечают, что приоритетной целью остается технологическая независимость в ключевых сферах - это, в том числе, микросхемы, полупроводники, робототехника и новые материалы.Десять лет на создание десятков центров фундаментальных исследований. Такой план и такие сроки приняли в правительстве Китая, чтобы устранить имеющиеся пробелы в технологических сферах. Конечная цель - превратить страну в передовой глобальный центр науки и технологий.В 2021 году, в первый год 14-й пятилетки, Китай потратил на исследования и разработки почти три триллиона юаней, или 440 миллиардов долларов. На фундаментальные исследования пришлось 6% этой суммы - на 15% больше, чем в 2020 году. Инвестиции уже приносят дивиденды - страна добилась существенных прорывов в таких областях, как квантовая информатика, освоение космоса и борьба с COVID-19.Глава отдела соцразвития министерства науки и технологий КНР Чжу Сюэхуа: "Мы продолжаем решать ключевые проблемы, предоставляем научную и технологическую поддержку для профилактики эпидемий и борьбы с ними с помощью вакцин, лекарств, тестирования и отслеживания вирусов. Тем самым обеспечиваем стабильное функционирование экономики".

https://ria.ru/20220228/raketa-nositel-1775566516.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай