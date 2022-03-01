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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/feyki-1775893057.html
У соцсетей сегодня больше влияния, чем у СМИ, заявил эксперт
У соцсетей сегодня больше влияния, чем у СМИ, заявил эксперт - РИА Новости, 01.03.2022
У соцсетей сегодня больше влияния, чем у СМИ, заявил эксперт
Сегодня через социальные сети "вбрасываются миллиарды фейков", у этого канала коммуникации больше пропагандистских функций, чем у массовых СМИ, заявил... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:58
2022-03-01T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сегодня через социальные сети "вбрасываются миллиарды фейков", у этого канала коммуникации больше пропагандистских функций, чем у массовых СМИ, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков."Тема, которая вроде бы нечасто поднимается, но постепенно становится одной из наиболее актуальных - это влияние через прямую массовую пропаганду. Здесь говорили о влиянии СМИ, но социальные сети сегодня выполняют гораздо большую пропагандистскую функцию, охватывают гораздо более широкие массы граждан, чем даже какая-то самая влиятельная радиостанция, сколько бы она ни финансировалась", - сказал Чеснаков на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, говоря о ситуации вокруг Украины.Так, через социальные сети "мгновенно вбрасываются миллиарды фейков" по разным темам, пояснил Чеснаков.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета во вторник собралась, чтобы обсудить с участием представителей профильных ведомств организованный Западом рукотворный процесс подготовки фейков о спецоперации России на Украине, заявил ранее глава комиссии Андрей Климов.Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации по демилитаризации на Украине, заявил ранее на сессии Генассамблеи ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Примерно 1,3 миллиона фейковых публикаций распространено о ситуации на Украине и в Донбассе, примерно каждые 20 минут появляется 100 новых фейков, такие данные приводила член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина. В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов, комментируя рост числа связанных с Украиной фейковых сообщений, призвал граждан читать новости только из достоверных источников и соблюдать "ментальную гигиену".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
луганская народная республика
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технологии, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:58 01.03.2022
 
У соцсетей сегодня больше влияния, чем у СМИ, заявил эксперт

Политолог Чеснаков: у соцсетей больше влияния, чем у СМИ, фейки вбрасываются мгновенно

© Depositphotos / inkytapeЛоготипы мессенджеров на экране смартфона
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Depositphotos / inkytape
Логотипы мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сегодня через социальные сети "вбрасываются миллиарды фейков", у этого канала коммуникации больше пропагандистских функций, чем у массовых СМИ, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Тема, которая вроде бы нечасто поднимается, но постепенно становится одной из наиболее актуальных - это влияние через прямую массовую пропаганду. Здесь говорили о влиянии СМИ, но социальные сети сегодня выполняют гораздо большую пропагандистскую функцию, охватывают гораздо более широкие массы граждан, чем даже какая-то самая влиятельная радиостанция, сколько бы она ни финансировалась", - сказал Чеснаков на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, говоря о ситуации вокруг Украины.
Офицеры службы безопасности перед зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Так, через социальные сети "мгновенно вбрасываются миллиарды фейков" по разным темам, пояснил Чеснаков.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета во вторник собралась, чтобы обсудить с участием представителей профильных ведомств организованный Западом рукотворный процесс подготовки фейков о спецоперации России на Украине, заявил ранее глава комиссии Андрей Климов.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:50
Телеканал CNN заподозрили в тиражировании фейка об украинских беженцах
Запад раздувает пузырь дезинформации вокруг российской спецоперации по демилитаризации на Украине, заявил ранее на сессии Генассамблеи ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Примерно 1,3 миллиона фейковых публикаций распространено о ситуации на Украине и в Донбассе, примерно каждые 20 минут появляется 100 новых фейков, такие данные приводила член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина. В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов, комментируя рост числа связанных с Украиной фейковых сообщений, призвал граждан читать новости только из достоверных источников и соблюдать "ментальную гигиену".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 19:01
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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