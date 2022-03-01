https://ria.ru/20220301/evrosoyuz-1775816647.html
В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией
В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией
В Кремле рассчитывают, что в Европе в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:46
2022-03-01T13:46
2022-03-01T13:46
дмитрий песков
в мире
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что в Европе в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, вот мы тоже будем работать на эту перспективу", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, в мире, евросоюз
В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией
В Кремле рассчитывают на появление в Европе лидеров, готовых сотрудничать с Россией