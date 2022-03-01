https://ria.ru/20220301/evrosoyuz-1775816647.html

В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией

В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией

В Кремле рассчитывают, что в Европе в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:46

2022-03-01T13:46

2022-03-01T13:46

дмитрий песков

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что в Европе в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, вот мы тоже будем работать на эту перспективу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, в мире, евросоюз