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В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией
В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией
В Кремле рассчитывают, что в Европе в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:46
2022-03-01T13:46
дмитрий песков
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что в Европе в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, вот мы тоже будем работать на эту перспективу", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220228/peskov-1775684885.html
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дмитрий песков, в мире, евросоюз
13:46 01.03.2022
 
В Кремле рассчитывают на появление лидеров, готовых сотрудничать с Россией

В Кремле рассчитывают на появление в Европе лидеров, готовых сотрудничать с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что в Европе в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, вот мы тоже будем работать на эту перспективу", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 21:47
Евросоюз ввел санкции против Пескова
 
Дмитрий ПесковВ миреЕвросоюз
 
 
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