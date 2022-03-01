https://ria.ru/20220301/evrosoyuz-1775749215.html

Президент Румынии поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз

Президент Румынии поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз - РИА Новости, 01.03.2022

Президент Румынии поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз

Румыния поддерживает вступление Украины, Молдавии и Грузии в Европейский союз, заявил президент страны Клаус Йоханнис. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:36

2022-03-01T10:36

2022-03-01T10:36

в мире

владимир зеленский

майя санду

дмитрий песков

румыния

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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Румыния поддерживает вступление Украины, Молдавии и Грузии в Европейский союз, заявил президент страны Клаус Йоханнис.Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в условиях кризиса необходимо ускорить евроинтеграцию и Молдавской Республики."Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Молдавии и Грузии в Европейский союз. Место этих партнеров находится в европейской семье, Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью", - написал Йоханнис в Twitter.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775619263.html

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россия

грузия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, майя санду, дмитрий песков, румыния, россия, грузия, украина, клаус йоханнис