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Президент Румынии поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз
Президент Румынии поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз - РИА Новости, 01.03.2022
Президент Румынии поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз
Румыния поддерживает вступление Украины, Молдавии и Грузии в Европейский союз, заявил президент страны Клаус Йоханнис. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:36
2022-03-01T10:36
в мире
владимир зеленский
майя санду
дмитрий песков
румыния
россия
грузия
украина
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КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Румыния поддерживает вступление Украины, Молдавии и Грузии в Европейский союз, заявил президент страны Клаус Йоханнис.Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в условиях кризиса необходимо ускорить евроинтеграцию и Молдавской Республики."Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Молдавии и Грузии в Европейский союз. Место этих партнеров находится в европейской семье, Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью", - написал Йоханнис в Twitter.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html
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в мире, владимир зеленский, майя санду, дмитрий песков, румыния, россия, грузия, украина, клаус йоханнис
10:36 01.03.2022
 
Президент Румынии поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз

Президент Румынии Йоханнис поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 мар — РИА Новости. Румыния поддерживает вступление Украины, Молдавии и Грузии в Европейский союз, заявил президент страны Клаус Йоханнис.
Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в условиях кризиса необходимо ускорить евроинтеграцию и Молдавской Республики.
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"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Молдавии и Грузии в Европейский союз. Место этих партнеров находится в европейской семье, Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью", - написал Йоханнис в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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В миреВладимир ЗеленскийМайя СандуДмитрий ПесковРумынияРоссияГрузияУкраинаКлаус Йоханнис
 
 
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