https://ria.ru/20220301/energosnabzhenie-1775900325.html

Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько

Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько - РИА Новости, 01.03.2022

Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько

Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецкой народной республике, которая была обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:25

2022-03-01T18:25

2022-03-01T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецкой народной республике, которая была обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Ранее стало известно, что шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск. Отмечалось, что под землей находились 33 горняка.О судьбе горняков власти пока не сообщают."В 16:20 восстановлено энергоснабжение шахты им. Засядько", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

украина

донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецк (донецкая область)