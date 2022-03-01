https://ria.ru/20220301/energosnabzhenie-1775900325.html
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько - РИА Новости, 01.03.2022
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько
Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецкой народной республике, которая была обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:25
2022-03-01T18:25
2022-03-01T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецкой народной республике, которая была обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Ранее стало известно, что шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск. Отмечалось, что под землей находились 33 горняка.О судьбе горняков власти пока не сообщают."В 16:20 восстановлено энергоснабжение шахты им. Засядько", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецк (донецкая область)
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько после обстрела