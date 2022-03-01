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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/energosnabzhenie-1775900325.html
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько - РИА Новости, 01.03.2022
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько
Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецкой народной республике, которая была обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:25
2022-03-01T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецкой народной республике, которая была обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.Ранее стало известно, что шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск. Отмечалось, что под землей находились 33 горняка.О судьбе горняков власти пока не сообщают."В 16:20 восстановлено энергоснабжение шахты им. Засядько", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html
украина
донецк (донецкая область)
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецк (донецкая область)
18:25 01.03.2022
 
Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько

Власти ДНР сообщили о восстановлении энергоснабжения шахты имени Засядько после обстрела

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецкой народной республике, которая была обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск, восстановлено, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
Ранее стало известно, что шахта имени Засядько в Донецке обесточена из-за обстрела со стороны украинских войск. Отмечалось, что под землей находились 33 горняка.
О судьбе горняков власти пока не сообщают.
"В 16:20 восстановлено энергоснабжение шахты им. Засядько", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонецк (Донецкая область)
 
 
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