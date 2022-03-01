https://ria.ru/20220301/elenovka-1775841493.html

В Еленовке обстрелом ВСУ повредило три жилых дома и магазин

В Еленовке обстрелом ВСУ повредило три жилых дома и магазин - РИА Новости, 01.03.2022

В Еленовке обстрелом ВСУ повредило три жилых дома и магазин

Три жилых дома и магазин повреждены во вторник в населенном пункте Еленовка Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:53

2022-03-01T14:53

2022-03-01T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Три жилых дома и магазин повреждены во вторник в населенном пункте Еленовка Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Украинские преступники продолжают карательную операцию. В результате сегодняшнего обстрела пгт Оленовки снарядами повреждены три жилых дома и магазин", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска выпустили по Еленовке 29 гранат из АГС.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/obstrely-1775783772.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин