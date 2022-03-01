13:35 01.03.2022 (обновлено: 14:17 01.03.2022)
Украинские войска выпустили 29 гранат из АГС по Еленовке, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 29 гранат из АГС по Еленовке
© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 29 гранат из АГС по поселку Еленовка в Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 - н.п. Тарамчук - н.п. Еленовка: выпущено 29 гранат из АГС", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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