https://ria.ru/20220301/elektroosheyniki-1775789678.html

Зоозащитники попросили убрать из продажи электроошейники для кошек

Зоозащитники попросили убрать из продажи электроошейники для кошек - РИА Новости, 01.03.2022

Зоозащитники попросили убрать из продажи электроошейники для кошек

Зоозащитники просят маркетплейсы не продавать электроошейники для кошек, которые могут ударить питомца током за слишком громкое мяуканье, использование таких... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:35

2022-03-01T12:35

2022-03-01T12:35

общество

анна белоусова

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зоозащитники просят маркетплейсы не продавать электроошейники для кошек, которые могут ударить питомца током за слишком громкое мяуканье, использование таких ошейников попадает под статью о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости представители приютов и организаций зоозащиты.Сейчас на маркетплейсах в России можно приобрести ошейники для успокоения кошек, которые за слишком громкое мяуканье бьют питомцев разрядом тока.Такого же мнения придерживается и администратор приюта "Котодом Мурлыка" Екатерина Яковишена, которая считает такие ошейники "живодерскими"."Это живодерское устройство, которое абсолютно недопустимо в нашей стране. Их вообще не должно быть в продаже", - сказала Яковишена, добавив, что эти ошейники следует запретить на законодательном уровне.В свою очередь, руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова сообщила РИА Новости, что они обратились в маркетплейсы с просьбой убрать товар из продажи. "Мы оставили жалобу на данный товар, нам пообещали убрать его с площадок, потому что это, естественно, противозаконно. Это нарушает 245 статью о жестоком обращении с животными, потому что электрические разряды влияют и на сердечно-сосудистую систему, и на сердце, прежде всего, сокращают жизнь животного. Наличие таких товаров в принципе недопустимо", - рассказала представитель приюта.Подобные ошейники также способны расшатать психику животного, добавила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова."Странно покупать любимому питомцу то, делает ему больно и страшно. Подобные ошейники для собак уже давно не применяют и не советуют применять ни одни нормальные кинологи. А кошки очень тонко организованы, такими методами можно кошке сильно расшатать психику", - пояснила она.

https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html

https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, анна белоусова