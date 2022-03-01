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Зоозащитники попросили убрать из продажи электроошейники для кошек
Зоозащитники попросили убрать из продажи электроошейники для кошек - РИА Новости, 01.03.2022
Зоозащитники попросили убрать из продажи электроошейники для кошек
Зоозащитники просят маркетплейсы не продавать электроошейники для кошек, которые могут ударить питомца током за слишком громкое мяуканье, использование таких... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:35
2022-03-01T12:35
общество
анна белоусова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зоозащитники просят маркетплейсы не продавать электроошейники для кошек, которые могут ударить питомца током за слишком громкое мяуканье, использование таких ошейников попадает под статью о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости представители приютов и организаций зоозащиты.Сейчас на маркетплейсах в России можно приобрести ошейники для успокоения кошек, которые за слишком громкое мяуканье бьют питомцев разрядом тока.Такого же мнения придерживается и администратор приюта "Котодом Мурлыка" Екатерина Яковишена, которая считает такие ошейники "живодерскими"."Это живодерское устройство, которое абсолютно недопустимо в нашей стране. Их вообще не должно быть в продаже", - сказала Яковишена, добавив, что эти ошейники следует запретить на законодательном уровне.В свою очередь, руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова сообщила РИА Новости, что они обратились в маркетплейсы с просьбой убрать товар из продажи. "Мы оставили жалобу на данный товар, нам пообещали убрать его с площадок, потому что это, естественно, противозаконно. Это нарушает 245 статью о жестоком обращении с животными, потому что электрические разряды влияют и на сердечно-сосудистую систему, и на сердце, прежде всего, сокращают жизнь животного. Наличие таких товаров в принципе недопустимо", - рассказала представитель приюта.Подобные ошейники также способны расшатать психику животного, добавила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова."Странно покупать любимому питомцу то, делает ему больно и страшно. Подобные ошейники для собак уже давно не применяют и не советуют применять ни одни нормальные кинологи. А кошки очень тонко организованы, такими методами можно кошке сильно расшатать психику", - пояснила она.
https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html
https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html
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общество, анна белоусова
12:35 01.03.2022
 
Зоозащитники попросили убрать из продажи электроошейники для кошек

Зоозащитники попросили маркетплейсы убрать из продажи электроошейники для кошек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка с игрушкой. Архивное фото
Кошка с игрушкой. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошка с игрушкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зоозащитники просят маркетплейсы не продавать электроошейники для кошек, которые могут ударить питомца током за слишком громкое мяуканье, использование таких ошейников попадает под статью о жестоком обращении с животными, сообщили РИА Новости представители приютов и организаций зоозащиты.
Сейчас на маркетплейсах в России можно приобрести ошейники для успокоения кошек, которые за слишком громкое мяуканье бьют питомцев разрядом тока.
"Такие ошейники конечно же неэтичны, их надо запрещать как жестокое обращение с животными, потому что животные получают достаточно сильный разряд тока, что причиняет им боль и физические страдания. Это все равно что бить питомца током, когда он делает то, что вам не нравится. Это явно негуманное отношение к животным, это просто насилие", - заявил РИА Новости председатель правления "Альянса защитников животных" Юрий Корецких.
Такого же мнения придерживается и администратор приюта "Котодом Мурлыка" Екатерина Яковишена, которая считает такие ошейники "живодерскими".
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"Это живодерское устройство, которое абсолютно недопустимо в нашей стране. Их вообще не должно быть в продаже", - сказала Яковишена, добавив, что эти ошейники следует запретить на законодательном уровне.
В свою очередь, руководитель PR-отдела приюта "Муркоша" Янна Серкова сообщила РИА Новости, что они обратились в маркетплейсы с просьбой убрать товар из продажи. "Мы оставили жалобу на данный товар, нам пообещали убрать его с площадок, потому что это, естественно, противозаконно. Это нарушает 245 статью о жестоком обращении с животными, потому что электрические разряды влияют и на сердечно-сосудистую систему, и на сердце, прежде всего, сокращают жизнь животного. Наличие таких товаров в принципе недопустимо", - рассказала представитель приюта.
Подобные ошейники также способны расшатать психику животного, добавила директор и основатель фонда "Котодетки" Анна Белоусова.
"Странно покупать любимому питомцу то, делает ему больно и страшно. Подобные ошейники для собак уже давно не применяют и не советуют применять ни одни нормальные кинологи. А кошки очень тонко организованы, такими методами можно кошке сильно расшатать психику", - пояснила она.
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