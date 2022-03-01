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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/donetsk-1775882616.html
Украинские войска повредили две больницы в Донецке
Украинские войска повредили две больницы в Донецке - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска повредили две больницы в Донецке
Две больницы в Донецке получили повреждения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:20
2022-03-01T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
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днр
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Две больницы в Донецке получили повреждения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения по адресам: город Донецк - проспект Кремлевский, 12а, Городская клиническая больница № 21 – зафиксировано прямое попадание; улица Петровского, 197, Центральная городская больница № 14 – зафиксировано попадание по двор, повреждено остекление", - говорится в заявлении.Также отмечается, что из-за обстрелов в Донецке повреждена теплотрасса, и отключены 36 котельных.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, днр, вооруженные силы рф, россия
17:20 01.03.2022 (обновлено: 17:29 01.03.2022)
 
Украинские войска повредили две больницы в Донецке

Представительство ДНР заявило о повреждении двух больниц в Донецке после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Две больницы в Донецке получили повреждения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения по адресам: город Донецк - проспект Кремлевский, 12а, Городская клиническая больница № 21 – зафиксировано прямое попадание; улица Петровского, 197, Центральная городская больница № 14 – зафиксировано попадание по двор, повреждено остекление", - говорится в заявлении.
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Также отмечается, что из-за обстрелов в Донецке повреждена теплотрасса, и отключены 36 котельных.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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