https://ria.ru/20220301/donetsk-1775882616.html

Украинские войска повредили две больницы в Донецке

Украинские войска повредили две больницы в Донецке - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские войска повредили две больницы в Донецке

Две больницы в Донецке получили повреждения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:20

2022-03-01T17:20

2022-03-01T17:29

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Две больницы в Донецке получили повреждения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксированы повреждения по адресам: город Донецк - проспект Кремлевский, 12а, Городская клиническая больница № 21 – зафиксировано прямое попадание; улица Петровского, 197, Центральная городская больница № 14 – зафиксировано попадание по двор, повреждено остекление", - говорится в заявлении.Также отмечается, что из-за обстрелов в Донецке повреждена теплотрасса, и отключены 36 котельных.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, днр, вооруженные силы рф, россия