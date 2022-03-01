https://ria.ru/20220301/donetsk-1775855640.html

Украинские войска выпустили мины по двум населенным пунктам, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили мины по двум населенным пунктам, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские войска выпустили мины по двум населенным пунктам, заявили в ДНР

Украинские войска за 20 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустили десять мин по Донецку и пять - по Ясному, сообщили в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:50

2022-03-01T15:50

2022-03-01T15:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой народной республике, выпустили десять мин по Донецку и пять - по Ясному, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 14.10 - населенный пункт Пески - город Донецк: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров; 14.30 - населенный пункт Березовое - населенный пункт Ясное: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

донецкая народная республика

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр