https://ria.ru/20220301/donbass-1775822750.html

Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров

Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что неопровержимым доказательством последствий массированных обстрелов Киевом гражданских объектов Донбасса являются... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:01

2022-03-01T14:01

2022-03-01T14:22

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что неопровержимым доказательством последствий массированных обстрелов Киевом гражданских объектов Донбасса являются обнаруженные там массовые захоронения."Ультранационалисты и неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате поддержанного Западом госпереворота, развязали настоящий террор", - сказал Лавров, выступая на заседании СПЧ ООН.По его словам, невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.По его словам, "многочисленные факты этих вопиющих нарушений основного права человека – права на жизнь – наши западные коллеги попросту игнорируют".Он подчеркнул, что попытки привлечь внимание СПЧ к творившимся 8 лет бесчинствам наталкивались на безразличие Запада.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775818584.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775808290.html

https://ria.ru/20220301/vassal-1775816963.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, сергей лавров, россия, одесса, киев, вооруженные силы рф, оон, владимир путин