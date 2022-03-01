https://ria.ru/20220301/donbass-1775822750.html
Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров
Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что неопровержимым доказательством последствий массированных обстрелов Киевом гражданских объектов Донбасса являются... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:01
2022-03-01T14:01
2022-03-01T14:22
в мире
донбасс
сергей лавров
россия
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киев
вооруженные силы рф
оон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что неопровержимым доказательством последствий массированных обстрелов Киевом гражданских объектов Донбасса являются обнаруженные там массовые захоронения."Ультранационалисты и неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате поддержанного Западом госпереворота, развязали настоящий террор", - сказал Лавров, выступая на заседании СПЧ ООН.По его словам, невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.По его словам, "многочисленные факты этих вопиющих нарушений основного права человека – права на жизнь – наши западные коллеги попросту игнорируют".Он подчеркнул, что попытки привлечь внимание СПЧ к творившимся 8 лет бесчинствам наталкивались на безразличие Запада.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775818584.html
https://ria.ru/20220301/donbass-1775808290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, сергей лавров, россия, одесса, киев, вооруженные силы рф, оон, владимир путин
14:01 01.03.2022 (обновлено: 14:22 01.03.2022)
Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров
Лавров: доказательством украинской агрессии на Донбассе являются массовые захоронения
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что неопровержимым доказательством последствий массированных обстрелов Киевом гражданских объектов Донбасса являются обнаруженные там массовые захоронения.
"Ультранационалисты и неонацисты, захватившие власть в Киеве
в результате поддержанного Западом госпереворота, развязали настоящий террор", - сказал Лавров, выступая на заседании СПЧ ООН
.
По его словам, невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе
2 мая 2014 года.
"Тогда участники мирной акции были заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, совершившие это злодеяние, известны поименно – они позировали перед видеокамерами, но до сих пор не наказаны", - указал российский министр.
"Неопровержимым доказательством преступных последствий массированных обстрелов гражданских объектов Донбасса
являются обнаруженные там массовые захоронения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что большинство погибших – женщины и старики", - заявил Лавров.
По его словам, "многочисленные факты этих вопиющих нарушений основного права человека – права на жизнь – наши западные коллеги попросту игнорируют".
Он подчеркнул, что попытки привлечь внимание СПЧ к творившимся 8 лет бесчинствам наталкивались на безразличие Запада.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.