https://ria.ru/20220301/donbass-1775807178.html

Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z"

Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z" - РИА Новости, 01.03.2022

Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак "Z", который наносят на российскую... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:27

2022-03-01T13:27

2022-03-01T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

россия

украина

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак "Z", который наносят на российскую военную технику, задействованную в рамках военной операции на Украине.По словам Пушилина, очень важно поддержать защитников, которые рискуют своей жизнью ради мирного, справедливого будущего."Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак "Z". Уже многие это сделали. Я прошу подключиться журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе", - сказал Пушилин во вторник в видеообращении. "Поддержка должна быть всеобщей. В таком единстве сила русского духа и залог нашей победы", - добавил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/mariupol-1775551093.html

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Глава ДНР обратился к россиянам с просьбой поддержать военных Глава ДНР обратился к россиянам с просьбой поддержать военных 2022-03-01T13:27 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, россия, украина