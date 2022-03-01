Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/donbass-1775807178.html
Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z"
Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z" - РИА Новости, 01.03.2022
Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z"
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак "Z", который наносят на российскую... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:27
2022-03-01T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775811508_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6926a8d947f31c6161a4d88170c6beda.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак "Z", который наносят на российскую военную технику, задействованную в рамках военной операции на Украине.По словам Пушилина, очень важно поддержать защитников, которые рискуют своей жизнью ради мирного, справедливого будущего."Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак "Z". Уже многие это сделали. Я прошу подключиться журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе", - сказал Пушилин во вторник в видеообращении. "Поддержка должна быть всеобщей. В таком единстве сила русского духа и залог нашей победы", - добавил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/mariupol-1775551093.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава ДНР обратился к россиянам с просьбой поддержать военных
Глава ДНР обратился к россиянам с просьбой поддержать военных
2022-03-01T13:27
true
PT2M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775811508_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fdc9b41bacdfd03c4f26725ba9e32cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, россия, украина
13:27 01.03.2022 (обновлено: 13:42 01.03.2022)
 
Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z"

Глава ДНР Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z" в поддержку Донбасса

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак "Z", который наносят на российскую военную технику, задействованную в рамках военной операции на Украине.
По словам Пушилина, очень важно поддержать защитников, которые рискуют своей жизнью ради мирного, справедливого будущего.
Военнослужащий народной милиции ДНР наносит знак Z на бронетехнику под Волновахой - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 13:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мариуполь скоро может быть блокирован, заявил Басурин
"Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак "Z". Уже многие это сделали. Я прошу подключиться журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе", - сказал Пушилин во вторник в видеообращении. "Поддержка должна быть всеобщей. В таком единстве сила русского духа и залог нашей победы", - добавил глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала