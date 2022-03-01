https://ria.ru/20220301/donbass-1775807178.html
Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z"
Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z" - РИА Новости, 01.03.2022
Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z"
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак "Z", который наносят на российскую... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:27
2022-03-01T13:27
2022-03-01T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак "Z", который наносят на российскую военную технику, задействованную в рамках военной операции на Украине.По словам Пушилина, очень важно поддержать защитников, которые рискуют своей жизнью ради мирного, справедливого будущего."Самое малое, что может сделать каждый для поддержки наших солдат на передовой, - нанести на свой автомобиль знак "Z". Уже многие это сделали. Я прошу подключиться журналистов, блогеров, общественников, всех друзей Донбасса, чтобы как можно больше людей присоединились к этой инициативе", - сказал Пушилин во вторник в видеообращении. "Поддержка должна быть всеобщей. В таком единстве сила русского духа и залог нашей победы", - добавил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Глава ДНР обратился к россиянам с просьбой поддержать военных
Глава ДНР обратился к россиянам с просьбой поддержать военных
2022-03-01T13:27
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PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, россия, украина
13:27 01.03.2022 (обновлено: 13:42 01.03.2022)
Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z"
Глава ДНР Пушилин призвал наносить на автомобили знак "Z" в поддержку Донбасса