https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

"Я вернулся домой". Что происходит в селах, освобожденных армией ДНР

"Я вернулся домой". Что происходит в селах, освобожденных армией ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

"Я вернулся домой". Что происходит в селах, освобожденных армией ДНР

Стратегически важный Мариуполь на Азовском море практически блокирован. На окраинах в Новогнатовке действуют штурмовые группы спецназа ДНР, с запада подходят... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:30

2022-03-01T13:30

2022-03-01T13:55

россия

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

донецк (донецкая область)

вооруженные силы украины

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ДНР, 1 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Стратегически важный Мариуполь на Азовском море практически блокирован. На окраинах в Новогнатовке действуют штурмовые группы спецназа ДНР, с запада подходят российские войска, взявшие под контроль Бердянск. На севере дончане заняли Бугас — отсюда на портовый город открывается прямая дорога. Налаживается снабжение наступающих частей, освобождаются подконтрольные Киеву населенные пункты, оказавшиеся в тылу. В одном из них — Гранитном — побывал корреспондент РИА Новости.Фронт ушел на югПо обстановке на фронте видно, что народное ополчение ДНР за восемь лет превратилось в полноценную армию, способную на масштабные общевойсковые операции. Дончане при авиационной и артиллерийской поддержке российских частей последовательно взламывают оборону противника, занимают один населенный пункт за другим. Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Старогнатовка, Старомарьевка — вот лишь неполный список отбитых за последние дни сел и поселков.Освобожденная в субботу Николаевка уже не напоминает зону отчуждения. Хотя ВСУ из мести несколько раз обстреливали поселок артиллерией, местные наконец-то выбрались из погребов и подвалов. Несут домой ведра с водой, закупают продукты в открывшемся магазине. Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование. Канонады, которая гремела здесь всего пару дней назад, больше не слышно — фронт ушел на юг."Я резервист, мобилизовали пару недель назад, — рассказывает уроженец Макеевки Никита Бондарь, стоящий на посту у местной церкви. — Наше подразделение сюда вторым эшелоном прислали. "Старики", воюющие с 2014-го, двинулись дальше, а нас оставили следить за порядком. Местным помогаем, наладили снабжение водой. Водопровод-то перебило при обстрелах".Николаевка уже в глубоком тылу, но чем дальше на юг, тем больше следов войны. Вдалеке в поле — два подбитых Т-64 и БМП-2. Определить их принадлежность невозможно — машины выгорели практически полностью. Судя по разбросанным вокруг обломкам траков, бронетехника напоролась на минные заграждения. Спустя минуту догадка подтверждается — на обочине видим таблички: "Осторожно! Мины и неразорвавшиеся снаряды". Впрочем, и дорога испещрена воронками от "прилетов" артиллерии.Заградотряды националистовЗа Старогнатовкой становится ясно — фронт совсем рядом. На юг идут колонны бронетехники и грузовиков с личным составом. Впервые замечаем соотечественников: мимо проносятся "Уралы" с 21-м регионом на номерах и современные тяжеловооруженные боевые машины пехоты БМП-3, которых у ДНР никогда не было. Секрета здесь нет: Москва официально заявляла, что поддержит огнем и броней наступление армий теперь уже признанных республик. А "накидывать" врагу собираются серьезно — слева и справа в степи замерли, задрав направляющие, несколько дивизионов РСЗО "Град". Не менее 20-25 машин — очень серьезная огневая мощь.Тут еще буквально вчера хозяйничали ВСУ. Мобильный телефон с донецкой "симкой" от местного оператора выдает безнадежное "Нет сети". У разбитых блокпостов, обложенных мешками с песком, — бетонные конусы-заграждения, выкрашенные в желто-голубой. На обочине валяется флаг запрещенного в России "Правого сектора"*.Такой же флаг, наравне с жовто-блакитным, еще совсем недавно реял над центральной площадью самого крупного населенного пункта бывшего Тельмановского района — Гранитного. Он находился в руках ВСУ с самого начала вооруженного конфликта. Раньше здесь жили более пяти тысяч человек, сейчас — три с половиной тысячи. Первым поприветствовать сограждан приехал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Гранитное — это стратегически важная точка, с которой ВСУ все эти годы пытались перерезать трассу из Донецка на Новоазовск, — поясняет он РИА Новости. — Это бы разрубило ДНР надвое. Гранитное готовили к длительной обороне, теперь оно наше. Но главная цель — выйти на границы Донецкой области — еще не достигнута. Двигаемся медленно, но уверенно. Почему медленно? Хотим сохранить как можно больше человеческих жизней. Как наших военных, так и мирных граждан. К сожалению, противник, отступая, обстреливает свои бывшие позиции, пытаясь нанести урон гражданской инфраструктуре, чтобы она не досталась нам целой".По словам руководителя ДНР, сопротивление на этом направлении сильное. Но дело не в воинской доблести. Пушилин утверждает, что националисты из добровольческих батальонов выставляют настоящие заградотряды, не позволяющие украинским военным сложить оружие, даже если они этого искренне хотят. "Это серьезная проблема. И для нас, и для них", — подчеркивает глава ДНР.Актуальные проблемыНельзя сказать, что донецкую армию в Гранитном встречают хлебом-солью. Местные отсиживаются по домам. Их можно понять — к любой новой власти люди относятся с опаской. Кроме того, городок еще предстоит зачистить от затаившихся диверсантов. На улицах сейчас — исключительно патрули ДНР. Пушилин отправляется в продуктовый магазин — главный центр общения в небольших населенных пунктах."Какие-нибудь проблемы есть? Что нужно людям? Лекарства, вода, продукты? — сразу берет быка за рога глава ДНР. — Обещаю, что пенсии, пособия и тарифы ЖКХ у вас будут как у нас, в Донецке. Владелица магазина Александра Михайловна осторожно спрашивает, подведут ли газ и починят ли электричество. Света в Гранитном нет десять дней. Пушилин коротко советуется с помощниками и уверенно отвечает: электричество дадут на днях, когда починят перебитую осколками ЛЭП. А газопровод постараются протянуть в ближайшие недели, благо большая часть ДНР газифицирована.Цены в магазине — еще в украинской валюте. Хлеб, например, стоит 22 гривны (более 60 рублей). Однако сдача на пятитысячную купюру у продавщицы есть — здесь уже успел как следует закупиться авангард донецкой армии. Впрочем, наличные — не единственный финансовый вопрос, беспокоящий местных. Пенсионеры Гранитного получают пенсию на карточки. А они пока не работают. Глава ДНР пообещал разобраться с этим в самое короткое время.Возвращение домойЗавершая визит, Денис Пушилин предлагает поднять над фасадом местного дома культуры на центральной площади флаги ДНР и России. Помощники долго не могут найти подходящий флагшток. Наконец снимают с короткого древка украинский прапор. Не рвут на куски, а бережно складывают. Проходит пять минут, и над зданием реют два триколора. Людям, не причастным к трагедии восьмилетней войны в Донбассе, сложно представить себе огромное значение этого жеста."Я наконец-то попал домой, я семь с половиной лет тут не был, — говорит ушедший в 2014-м в ополчение Эскендер Исаев. — Здесь без меня похоронили отца, сестру. И на похоронах дежурили эсбэушники, ждали меня. Гранитное почти не изменилось, хотя много домов разбито. Сейчас главное — восстановить электричество, связь, наладить поставки продовольствия и поднять сельское хозяйство. Я не верил, что вернусь. А как началась прямая военная помощь от России, заснуть не мог, ждал. Когда мы въехали, у меня ком в горле стоял. Свой дом я еще не видел, мы туда пока не добрались. Но хаты родителей, брата — целы".На выезде из Гранитного в поле — батарея тяжелых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Их давно не применяли, соблюдая Минские соглашения. Теперь армию ДНР ничто не сдерживает. Громкий залп орудий по позициям противника напоминает: хоть наступление и проходит успешно, война за независимость молодой республики не закончена.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220226/donbass-1775163788.html

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донецк (донецкая область)

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Николай Протопопов

Николай Протопопов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Николай Протопопов

россия, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область), вооруженные силы украины