https://ria.ru/20220301/dokuchaevsk-1775860260.html

ВСУ обстреляли Докучаевск и Ясное, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск и Ясное, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

ВСУ обстреляли Докучаевск и Ясное, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли населенные пункты Докучаевск и Ясное в ДНР, выпущены пять снарядов и три мины, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:07

2022-03-01T16:07

2022-03-01T16:07

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Докучаевск и Ясное в ДНР, выпущены пять снарядов и три мины, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелы произошли со стороны населенного пункта Новотроицкое. Украинские войска применяли снаряды калибра 120 и 122 миллиметра. По Докучаевску выпущены пять снарядов, а по населенному пункту Ясное - три мины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, в мире