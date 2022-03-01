https://ria.ru/20220301/dispanserizatsiya-1775897202.html

В Подмосковье возобновляют диспансеризацию населения

В Подмосковье возобновляют диспансеризацию населения - РИА Новости, 01.03.2022

В Подмосковье возобновляют диспансеризацию населения

В Московской области возобновили диспансеризацию и профосмотры на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом, говорится в пресс-релизе регионального... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:13

2022-03-01T18:13

2022-03-01T18:14

новости подмосковья

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Московской области возобновили диспансеризацию и профосмотры на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом, говорится в пресс-релизе регионального Минздрава."На фоне стабилизации ситуации с COVID-19 в Московской области возобновляется проведение диспансеризации и профилактических осмотров", - сказано в сообщении.По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, своевременное прохождение диспансеризации и профосмотра позволит на ранней стадии выявить заболевание, когда лечение наиболее эффективно."Особенно важно пройти углубленную диспансеризацию тем, кто переболел COVID-19 для диагностики постковидного синдрома", - приводят слова Стригунковой в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775146198.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество