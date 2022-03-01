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В Подмосковье возобновляют диспансеризацию населения
В Подмосковье возобновляют диспансеризацию населения - РИА Новости, 01.03.2022
В Подмосковье возобновляют диспансеризацию населения
В Московской области возобновили диспансеризацию и профосмотры на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом, говорится в пресс-релизе регионального... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:13
2022-03-01T18:13
2022-03-01T18:14
новости подмосковья
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В Московской области возобновили диспансеризацию и профосмотры на фоне стабилизации заболеваемости коронавирусом, говорится в пресс-релизе регионального Минздрава."На фоне стабилизации ситуации с COVID-19 в Московской области возобновляется проведение диспансеризации и профилактических осмотров", - сказано в сообщении.По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, своевременное прохождение диспансеризации и профосмотра позволит на ранней стадии выявить заболевание, когда лечение наиболее эффективно."Особенно важно пройти углубленную диспансеризацию тем, кто переболел COVID-19 для диагностики постковидного синдрома", - приводят слова Стригунковой в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775146198.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество