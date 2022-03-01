15:13 01.03.2022 (обновлено: 15:28 01.03.2022)
Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию
Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию из-за Украины
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Российские граждане и русскоязычные соотечественники обращаются в консульство России из-за дискриминации и хулиганских выходок в их отношении на фоне военной операции на Украине, говорится в сообщении посольство России в Британии.
"В связи с развернутой британскими СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, вызванной событиями на Украине, в консульский отдел стали поступать многочисленные обращения российских граждан и русскоязычных соотечественников о проявлениях дискриминации и хулиганских выходках", - говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что это относится как к совершеннолетним гражданам, работающим, проживающим, обучающимся в Великобритании, так и к несовершеннолетним детям в британских школах.
"Не исключаем также провокации и агрессивные действия в отношении русскоязычных граждан, особенно в районах британских городов, где расположены российские учреждения или русскоязычные организации. К сожалению, все это происходит при попустительстве британских властей", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Тем не менее, посольство рекомендует при всех подобных случаях обращаться в зависимости от ситуации в образовательные учреждения и в британские правоохранительные органы.
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