https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775846819.html

Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию

Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию - РИА Новости, 01.03.2022

Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию

Российские граждане и русскоязычные соотечественники обращаются в консульство России из-за дискриминации и хулиганских выходок в их отношении на фоне военной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:13

2022-03-01T15:13

2022-03-01T15:28

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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Российские граждане и русскоязычные соотечественники обращаются в консульство России из-за дискриминации и хулиганских выходок в их отношении на фоне военной операции на Украине, говорится в сообщении посольство России в Британии."В связи с развернутой британскими СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, вызванной событиями на Украине, в консульский отдел стали поступать многочисленные обращения российских граждан и русскоязычных соотечественников о проявлениях дискриминации и хулиганских выходках", - говорится в опубликованном сообщении.Отмечается, что это относится как к совершеннолетним гражданам, работающим, проживающим, обучающимся в Великобритании, так и к несовершеннолетним детям в британских школах."Не исключаем также провокации и агрессивные действия в отношении русскоязычных граждан, особенно в районах британских городов, где расположены российские учреждения или русскоязычные организации. К сожалению, все это происходит при попустительстве британских властей", - говорится в сообщении российской дипмиссии.Тем не менее, посольство рекомендует при всех подобных случаях обращаться в зависимости от ситуации в образовательные учреждения и в британские правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220116/yazyk-1768126360.html

https://ria.ru/20211207/gosduma-1762573665.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания, россия, украина