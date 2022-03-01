Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775846819.html
Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию
Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию - РИА Новости, 01.03.2022
Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию
Российские граждане и русскоязычные соотечественники обращаются в консульство России из-за дискриминации и хулиганских выходок в их отношении на фоне военной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:13
2022-03-01T15:28
в мире
великобритания
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Российские граждане и русскоязычные соотечественники обращаются в консульство России из-за дискриминации и хулиганских выходок в их отношении на фоне военной операции на Украине, говорится в сообщении посольство России в Британии."В связи с развернутой британскими СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, вызванной событиями на Украине, в консульский отдел стали поступать многочисленные обращения российских граждан и русскоязычных соотечественников о проявлениях дискриминации и хулиганских выходках", - говорится в опубликованном сообщении.Отмечается, что это относится как к совершеннолетним гражданам, работающим, проживающим, обучающимся в Великобритании, так и к несовершеннолетним детям в британских школах."Не исключаем также провокации и агрессивные действия в отношении русскоязычных граждан, особенно в районах британских городов, где расположены российские учреждения или русскоязычные организации. К сожалению, все это происходит при попустительстве британских властей", - говорится в сообщении российской дипмиссии.Тем не менее, посольство рекомендует при всех подобных случаях обращаться в зависимости от ситуации в образовательные учреждения и в британские правоохранительные органы.
https://ria.ru/20220116/yazyk-1768126360.html
https://ria.ru/20211207/gosduma-1762573665.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, украина
15:13 01.03.2022 (обновлено: 15:28 01.03.2022)
 
Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию

Посольство в Британии сообщило о жалобах россиян на дискриминацию из-за Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Главное здание посольства России в Великобритании
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Российские граждане и русскоязычные соотечественники обращаются в консульство России из-за дискриминации и хулиганских выходок в их отношении на фоне военной операции на Украине, говорится в сообщении посольство России в Британии.
"В связи с развернутой британскими СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, вызванной событиями на Украине, в консульский отдел стали поступать многочисленные обращения российских граждан и русскоязычных соотечественников о проявлениях дискриминации и хулиганских выходках", - говорится в опубликованном сообщении.
Стопка журналов - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 21:47
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев
Отмечается, что это относится как к совершеннолетним гражданам, работающим, проживающим, обучающимся в Великобритании, так и к несовершеннолетним детям в британских школах.
"Не исключаем также провокации и агрессивные действия в отношении русскоязычных граждан, особенно в районах британских городов, где расположены российские учреждения или русскоязычные организации. К сожалению, все это происходит при попустительстве британских властей", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Тем не менее, посольство рекомендует при всех подобных случаях обращаться в зависимости от ситуации в образовательные учреждения и в британские правоохранительные органы.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 15:20
Госдума заявила о дискриминации соотечественников в США
 
В миреВеликобританияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала