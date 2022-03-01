https://ria.ru/20220301/diskriminatsiya-1775510010.html

День "Ноль дискриминации"

День "Ноль дискриминации" - РИА Новости, 01.03.2022

День "Ноль дискриминации"

День борьбы с дискриминацией или День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 1 марта. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:13

2022-03-01T02:13

2022-03-01T02:13

справки

день "ноль дискриминации"

в мире

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День борьбы с дискриминацией или День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 1 марта. Объединенная программа Организации Объединенных Наций (ООН) по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) объявила о проведении кампании под лозунгом "Нет дискриминации" в декабре 2013 года во Всемирный день борьбы со СПИДом. Праздник был учрежден исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе в 2014 году. Символом нулевой дискриминации является изображение бабочки, которая широко признана как символ преобразований, возрождения и способности к трансформации. Дискриминация (от латинского discriminatio – разделение) – это намеренное ограничение или лишение прав, преимуществ каких-либо лиц, организаций или государств по признакам расы, национальности, государственной принадлежности, имущественного положения, политических или религиозных убеждений и т.д. Она порождает предвзятость, ограничивает жизненные шансы миллионов людей и может привести к жестокости и насилию.В ООН отмечают, что последствия неравенства испытывают на себе 70% всего населения мира, что является препятствием для экономического и социального развития. Пандемия COVID-19 нанесла наиболее ощутимый удар по самым уязвимым слоям населения и усугубила неравенство. Пандемия COVID-19 подрывает борьбу со СПИДом. Эксперты ЮНЭЙДС предупреждают о том, что в течение следующих 10 лет из-за СПИДа умрут примерно 7,7 миллиона человек, если государства не возьмутся за решение проблемы неравенства.В организации отмечают, что в последние годы некоторые страны добились значительного прогресса в борьбе со СПИДом. Вместе с тем количество новых случаев инфицирования ВИЧ в мире сокращается недостаточно быстро для прекращения пандемии: в 2020 году было зарегистрировано 1,5 миллиона новых случаев инфицирования ВИЧ. Эксперты полагают, что заражения происходят в основном там, где царит неравенство. Шесть из семи новых случаев инфицирования ВИЧ среди подростков в странах Африки к югу от Сахары происходят среди девочек-подростков. У мужчин-геев, работников секс-бизнеса и людей, употребляющих наркотики, риск заразиться ВИЧ в 25-35 раз выше, чем у других. В ООН отмечают "шокирующее неравенство" в плане доступа к вакцинам от COVID-19.К 1 декабря 2021 года в странах с низким уровнем доходов одну дозу вакцины получили лишь 8% взрослых, а в странах с высоким уровнем дохода – 65%.По данным генсека ООН Антониу Гутерреша, на пике пандемии около 1,6 миллиарда школьников и студентов были вынуждены прервать обучение. В настоящее время по оценке ЮНИСЕФ в школу не ходят вообще или не учатся полноценно 635 миллионов детей школьного возраста. При этом, если до пандемии 53% десятилетних детей, живущих в странах со средним и низким доходом, не умели нормально читать и отставали даже от минимальных показателей грамотности и письменных навыков, то сегодня их доля увеличилась до 70%.В ЮНИСЕФ отмечают, что именно в странах, где ситуация с обучением и до пандемии была неблагополучной, школы, как правило, закрывались на более длительные сроки.Дети из наиболее уязвимых семей имели гораздо меньше возможностей учиться дистанционно: такой способ обучения либо вообще был недоступен там, где они живут, либо у детей не было необходимых гаджетов и даже радио или телевидения.Пандемия COVID-19 увеличила разрыв между богатыми и неимущими.В ООН отмечают, что только с марта по декабрь 2020 года доходы миллиардеров выросли на 3,9 миллиарда долларов. За то же время в мире появилось еще от 119 до 224 миллионов "новых бедных", живущих в крайней нищете. Причем уровень бедности увеличился впервые за последние 20 с лишним лет, и большинство "новых бедных" появилось в странах со средним доходом.Вследствие пандемии в 2021 году было потеряно 75 миллионов рабочих мест. Общая сумма дохода, которого лишились работоспособные жители планеты, составила 3,3 триллиона долларов. При этом развитые страны, как отметил генсек ООН Антониу Гутерреш, потратили на восстановление после кризиса 28% своего ВВП, страны со средним уровнем дохода – 6,5%, а наименее развитые государства – лишь 1,8% от гораздо меньшей суммы.По оценкам ООН, в государствах Африки, расположенных к югу от Сахары, показатель экономического роста из расчета на душу населения в ближайшие пять лет будет на 75% ниже, чем в остальном мире.Ситуация для самых уязвимых перед кризисом стран грозит еще более ухудшиться из-за инфляции и, как следствие, роста учетной ставки в США.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что "сложившаяся обстановка является "пороховой бочкой" и грозит вылиться в социальные волнения".В День "Ноль дискриминации" эксперты призывают присоединиться к глобальному движению, чтобы повысить осведомленность о неравенстве, которое мешает людям жить полноценной и продуктивной жизнью.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день "ноль дискриминации", в мире