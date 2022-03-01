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Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов
Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов - РИА Новости, 01.03.2022
Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов опроверг информацию о том, что дипломаты собираются покидать миссию. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:39
2022-03-01T02:39
в мире
канада
олег степанов
россия
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов опроверг информацию о том, что дипломаты собираются покидать миссию.Ранее в Twitter канадского журналиста, который сотрудничал с CNN и CBС, появилась информация, что к отъезду из Канады готовится все российское представительство.Ранее Степанов сообщал, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная. По его словам, возле зданий посольства и консульств проходят пикеты, участники которых являются представителями обширной украинской общины в Канаде. Некоторые из них ведут себя агрессивно и пытаются нанести ущерб зданиям дипмиссий и самим сотрудникам.
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в мире, канада, олег степанов, россия, вашингтон
02:39 01.03.2022
 
Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов

Посол России опроверг сообщения СМИ о готовящемся отъезде всех дипломатов из Канады

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов опроверг информацию о том, что дипломаты собираются покидать миссию.
Ранее в Twitter канадского журналиста, который сотрудничал с CNN и CBС, появилась информация, что к отъезду из Канады готовится все российское представительство.

"Мы готовы к любому развитию событий. Но на сегодняшний момент таких планов нет", — сказал Степанов РИА Новости.

Ранее Степанов сообщал, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная. По его словам, возле зданий посольства и консульств проходят пикеты, участники которых являются представителями обширной украинской общины в Канаде. Некоторые из них ведут себя агрессивно и пытаются нанести ущерб зданиям дипмиссий и самим сотрудникам.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
01:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США
Опубликовано: Н. Стома
 
В миреКанадаОлег СтепановРоссияВашингтон
 
 
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