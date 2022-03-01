https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775712345.html
Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов
Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов - РИА Новости, 01.03.2022
Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов опроверг информацию о том, что дипломаты собираются покидать миссию. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:39
2022-03-01T02:39
2022-03-01T02:39
в мире
канада
олег степанов
россия
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_ad92efe3fb9e4ee609633f7110b8e77f.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов опроверг информацию о том, что дипломаты собираются покидать миссию.Ранее в Twitter канадского журналиста, который сотрудничал с CNN и CBС, появилась информация, что к отъезду из Канады готовится все российское представительство.Ранее Степанов сообщал, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная. По его словам, возле зданий посольства и консульств проходят пикеты, участники которых являются представителями обширной украинской общины в Канаде. Некоторые из них ведут себя агрессивно и пытаются нанести ущерб зданиям дипмиссий и самим сотрудникам.
https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775707613.html
канада
россия
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_4baa22af605f805db48096857be59b6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, олег степанов, россия, вашингтон
Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов
Посол России опроверг сообщения СМИ о готовящемся отъезде всех дипломатов из Канады