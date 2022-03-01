https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775712345.html

Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов

Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов - РИА Новости, 01.03.2022

Посол России в Канаде опроверг сообщения о готовящемся отъезде дипломатов

Посол РФ в Канаде Олег Степанов опроверг информацию о том, что дипломаты собираются покидать миссию. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:39

2022-03-01T02:39

2022-03-01T02:39

в мире

канада

олег степанов

россия

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов опроверг информацию о том, что дипломаты собираются покидать миссию.Ранее в Twitter канадского журналиста, который сотрудничал с CNN и CBС, появилась информация, что к отъезду из Канады готовится все российское представительство.Ранее Степанов сообщал, что обстановка вокруг российских загранучреждений в Канаде напряженная. По его словам, возле зданий посольства и консульств проходят пикеты, участники которых являются представителями обширной украинской общины в Канаде. Некоторые из них ведут себя агрессивно и пытаются нанести ущерб зданиям дипмиссий и самим сотрудникам.

https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775707613.html

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, канада, олег степанов, россия, вашингтон