01:26 01.03.2022 (обновлено: 01:32 01.03.2022)
Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США
Небензя: США всегда объявляют дипломатов разведчиками в качестве предлога для высылки
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 1 мар — РИА Новости. США регулярно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
Ранее он сообщил, что Штаты объявили 12 сотрудников постпредства персонами нон грата, обязав их покинуть страну до 7 марта.
"Они всегда так поступают. Это предлог, который они всегда используют. Когда они объявляют кого-то персоной нон грата, это бывает единственным объяснением", — заключил постпред России.
Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.
В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это "кричащее нарушение" США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.
Опубликовано: Н. Стома