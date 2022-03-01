https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775707613.html

Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США

Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США - РИА Новости, 01.03.2022

Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США

США регулярно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T01:26

2022-03-01T01:26

2022-03-01T01:32

обострение ситуации в днр и лнр

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василий небензя

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ООН, 1 мар — РИА Новости. США регулярно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Ранее он сообщил, что Штаты объявили 12 сотрудников постпредства персонами нон грата, обязав их покинуть страну до 7 марта.Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это "кричащее нарушение" США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, оон, василий небензя, россия