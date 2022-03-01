Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775707613.html
Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США
Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США - РИА Новости, 01.03.2022
Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США
США регулярно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T01:26
2022-03-01T01:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
оон
василий небензя
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg
ООН, 1 мар — РИА Новости. США регулярно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Ранее он сообщил, что Штаты объявили 12 сотрудников постпредства персонами нон грата, обязав их покинуть страну до 7 марта.Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это "кричащее нарушение" США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, василий небензя, россия
01:26 01.03.2022 (обновлено: 01:32 01.03.2022)
 
Постпред России при ООН прокомментировал высылку 12 дипломатов из США

Небензя: США всегда объявляют дипломатов разведчиками в качестве предлога для высылки

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар — РИА Новости. США регулярно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
Ранее он сообщил, что Штаты объявили 12 сотрудников постпредства персонами нон грата, обязав их покинуть страну до 7 марта.
"Они всегда так поступают. Это предлог, который они всегда используют. Когда они объявляют кого-то персоной нон грата, это бывает единственным объяснением", — заключил постпред России.
Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.
В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это "кричащее нарушение" США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАООНВасилий НебензяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала