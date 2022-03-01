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Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров
Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров
Москва всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов, заявил во вторник глава российского МИД Сергей РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:53
2022-03-01T13:53
в мире
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Россия всегда открыта к равноправной, взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов", - заявил Лавров, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в формате видеоконференции.
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в мире, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:53 01.03.2022
 
Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Россия всегда открыта к равноправной, взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов", - заявил Лавров, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в формате видеоконференции.
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В миреООНСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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