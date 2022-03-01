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Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров
Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров
Москва всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов, заявил во вторник глава российского МИД Сергей РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:53
2022-03-01T13:53
2022-03-01T13:53
в мире
оон
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Россия всегда открыта к равноправной, взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов", - заявил Лавров, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в формате видеоконференции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам