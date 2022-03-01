https://ria.ru/20220301/dialog-1775819170.html

Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров

Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022

Россия открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, заявил Лавров

Москва всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов, заявил во вторник глава российского МИД Сергей РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:53

2022-03-01T13:53

2022-03-01T13:53

в мире

оон

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва всегда открыта к равноправному диалогу по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров."Россия всегда открыта к равноправной, взаимоуважительной дискуссии по любым вопросам, готова к поиску справедливого баланса интересов", - заявил Лавров, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20220227/germaniya-1775369218.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, оон, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)