18:19 01.03.2022 (обновлено: 18:34 01.03.2022)
На Украине возбудили дела о "госизмене" против двух луганских чиновников
Глав Марковской и Меловской общин в Луганской области подозревают в госизмене на Украине
Украинский военный на позиции в Луганской области
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Меловской территориальных общин в Луганской области, их обвиняют в переходе на сторону РФ, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.
Ранее глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что на Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ. Позднее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ.
"Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении главы Марковской объединенной территориальной общины и главы Меловской объединенной территории по факту госизмены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.
По информации прокуратуры, представители власти перешли на сторону РФ и "в условиях военного положения оказали российским представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.