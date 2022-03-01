https://ria.ru/20220301/dela-1775898263.html

На Украине возбудили дела о "госизмене" против двух луганских чиновников

На Украине возбудили дела о "госизмене" против двух луганских чиновников - РИА Новости, 01.03.2022

На Украине возбудили дела о "госизмене" против двух луганских чиновников

Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Меловской территориальных общин в Луганской области, их обвиняют в переходе на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T18:19

2022-03-01T18:19

2022-03-01T18:34

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Меловской территориальных общин в Луганской области, их обвиняют в переходе на сторону РФ, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.Ранее глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что на Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ. Позднее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ."Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении главы Марковской объединенной территориальной общины и главы Меловской объединенной территории по факту госизмены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.По информации прокуратуры, представители власти перешли на сторону РФ и "в условиях военного положения оказали российским представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/arest-1775587997.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, луганская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия, признание днр и лнр в россии