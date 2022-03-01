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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/dela-1775898263.html
На Украине возбудили дела о "госизмене" против двух луганских чиновников
На Украине возбудили дела о "госизмене" против двух луганских чиновников - РИА Новости, 01.03.2022
На Украине возбудили дела о "госизмене" против двух луганских чиновников
Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Меловской территориальных общин в Луганской области, их обвиняют в переходе на... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T18:19
2022-03-01T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская область
украина
ситуация в днр и лнр
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Меловской территориальных общин в Луганской области, их обвиняют в переходе на сторону РФ, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.Ранее глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что на Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ. Позднее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ."Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении главы Марковской объединенной территориальной общины и главы Меловской объединенной территории по факту госизмены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.По информации прокуратуры, представители власти перешли на сторону РФ и "в условиях военного положения оказали российским представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/arest-1775587997.html
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в мире, луганская область, украина, ситуация в днр и лнр, россия, признание днр и лнр в россии
18:19 01.03.2022 (обновлено: 18:34 01.03.2022)
 
На Украине возбудили дела о "госизмене" против двух луганских чиновников

Глав Марковской и Меловской общин в Луганской области подозревают в госизмене на Украине

© REUTERS / Maksim LevinУкраинский военный на позиции в Луганской области
Украинский военный на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинский военный на позиции в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уголовные дела по статье "госизмена" возбуждены в отношении глав Марковской и Меловской территориальных общин в Луганской области, их обвиняют в переходе на сторону РФ, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.
Ранее глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что на Украине начались задержания за "госизмену" после начала спецоперации РФ. Позднее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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"Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении главы Марковской объединенной территориальной общины и главы Меловской объединенной территории по факту госизмены", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.
По информации прокуратуры, представители власти перешли на сторону РФ и "в условиях военного положения оказали российским представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
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