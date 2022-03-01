https://ria.ru/20220301/chernogoriya-1775923426.html

Власти Черногории присоединились ко всем санкциям ЕС против России

Власти Черногории присоединились ко всем санкциям ЕС против России - РИА Новости, 01.03.2022

Власти Черногории присоединились ко всем санкциям ЕС против России

Власти Черногории присоединились ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине, сообщило министерство... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:19

2022-03-01T20:19

2022-03-01T20:20

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санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Власти Черногории присоединились ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине, сообщило министерство иностранных дел.Черногорский МИД ранее заявлял о поддержке ограничительных мер Совета ЕС 27 февраля."Черногория в конце февраля, после нападения на Украину, присоединилась ко всем ограничительным мерам, среди которых восемь пакетов индивидуальных и экономических санкций, которые ЕС принял против РФ. Это значит, что в Черногории те же меры будут действовать в отношении России", - говорится в заявлении МИД.Отмечается, что данные меры нацелены на политические, экономические, и личные активы тех, кто принимал активное участие в "нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины"."Принятыми решениями Черногория продолжает свою политику стопроцентной согласованности с политикой ЕС. Еще важнее, что тем самым на деле показываем свою солидарность с Украиной", - отметило черногорское внешнеполитическое ведомство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, черногория, санкции в отношении россии