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Власти Черногории присоединились ко всем санкциям ЕС против России
Власти Черногории присоединились ко всем санкциям ЕС против России - РИА Новости, 01.03.2022
Власти Черногории присоединились ко всем санкциям ЕС против России
Власти Черногории присоединились ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине, сообщило министерство... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:19
2022-03-01T20:20
в мире
россия
черногория
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Власти Черногории присоединились ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине, сообщило министерство иностранных дел.Черногорский МИД ранее заявлял о поддержке ограничительных мер Совета ЕС 27 февраля."Черногория в конце февраля, после нападения на Украину, присоединилась ко всем ограничительным мерам, среди которых восемь пакетов индивидуальных и экономических санкций, которые ЕС принял против РФ. Это значит, что в Черногории те же меры будут действовать в отношении России", - говорится в заявлении МИД.Отмечается, что данные меры нацелены на политические, экономические, и личные активы тех, кто принимал активное участие в "нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины"."Принятыми решениями Черногория продолжает свою политику стопроцентной согласованности с политикой ЕС. Еще важнее, что тем самым на деле показываем свою солидарность с Украиной", - отметило черногорское внешнеполитическое ведомство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
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в мире, россия, черногория, санкции в отношении россии
20:19 01.03.2022 (обновлено: 20:20 01.03.2022)
 
Власти Черногории присоединились ко всем санкциям ЕС против России

МИД Черногории: власти присоединились ко всем санкциям Евросоюза против России

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГород Будва в Черногории
Город Будва в Черногории - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Город Будва в Черногории
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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Власти Черногории присоединились ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине, сообщило министерство иностранных дел.
Черногорский МИД ранее заявлял о поддержке ограничительных мер Совета ЕС 27 февраля.
"Черногория в конце февраля, после нападения на Украину, присоединилась ко всем ограничительным мерам, среди которых восемь пакетов индивидуальных и экономических санкций, которые ЕС принял против РФ. Это значит, что в Черногории те же меры будут действовать в отношении России", - говорится в заявлении МИД.
Отмечается, что данные меры нацелены на политические, экономические, и личные активы тех, кто принимал активное участие в "нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины".
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"Принятыми решениями Черногория продолжает свою политику стопроцентной согласованности с политикой ЕС. Еще важнее, что тем самым на деле показываем свою солидарность с Украиной", - отметило черногорское внешнеполитическое ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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