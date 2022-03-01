20:19 01.03.2022 (обновлено: 20:20 01.03.2022)
Власти Черногории присоединились ко всем санкциям ЕС против России
МИД Черногории: власти присоединились ко всем санкциям Евросоюза против России
Город Будва в Черногории
БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Власти Черногории присоединились ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине, сообщило министерство иностранных дел.
Черногорский МИД ранее заявлял о поддержке ограничительных мер Совета ЕС 27 февраля.
"Черногория в конце февраля, после нападения на Украину, присоединилась ко всем ограничительным мерам, среди которых восемь пакетов индивидуальных и экономических санкций, которые ЕС принял против РФ. Это значит, что в Черногории те же меры будут действовать в отношении России", - говорится в заявлении МИД.
Отмечается, что данные меры нацелены на политические, экономические, и личные активы тех, кто принимал активное участие в "нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины".
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"Принятыми решениями Черногория продолжает свою политику стопроцентной согласованности с политикой ЕС. Еще важнее, что тем самым на деле показываем свою солидарность с Украиной", - отметило черногорское внешнеполитическое ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.