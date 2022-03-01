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В Польше сообщили о более 400 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины

В Польше сообщили о более 400 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины - РИА Новости, 01.03.2022

В Польше сообщили о более 400 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины

Более 400 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала боевых действий, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:03

2022-03-01T20:03

2022-03-01T20:03

беженцы

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владимир путин

луганская народная республика

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донбасс

украина

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Более 400 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала боевых действий, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля, то есть от начала войны сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной более 410 тысяч человек по состоянию на 15.00 (17.00 мск)", - говорится в сообщении.По информации Пограничной стражи, только с утра вторника в Польшу из Украины въехало 56,5 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/oon-1775885712.html

https://ria.ru/20220228/parizh-1775573319.html

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донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беженцы, в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, донбасс, украина, польша, донецкая народная республика