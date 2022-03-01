https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775921792.html
В Польше сообщили о более 400 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
В Польше сообщили о более 400 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины - РИА Новости, 01.03.2022
В Польше сообщили о более 400 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
Более 400 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала боевых действий, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:03
2022-03-01T20:03
2022-03-01T20:03
беженцы
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
донбасс
украина
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Более 400 тысяч жителей Украины въехали в Польшу с начала боевых действий, сообщает Пограничная стража республики."С 24 февраля, то есть от начала войны сотрудники Пограничной стражи оформили на пограничных переходах с Украиной более 410 тысяч человек по состоянию на 15.00 (17.00 мск)", - говорится в сообщении.По информации Пограничной стражи, только с утра вторника в Польшу из Украины въехало 56,5 тысячи человек.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/oon-1775885712.html
https://ria.ru/20220228/parizh-1775573319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беженцы, в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, донбасс, украина, польша, донецкая народная республика
В Польше сообщили о более 400 тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
Погранстража Польши: более 400 тысяч украинцев въехали в страну с начала боевых действий