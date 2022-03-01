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В Самарской области госпитализировали 19 беженцев из Донбасса
В Самарской области госпитализировали 19 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 01.03.2022
В Самарской области госпитализировали 19 беженцев из Донбасса
Девятнадцать из прибывших в Самарскую область беженцев из Донбасса госпитализированы с коронавирусом либо обострением хронических заболеваний, сообщает во... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:06
2022-03-01T13:06
в мире
россия
самара
самарская область
тольятти
эвакуация жителей днр и лнр в россию
владимир путин
киев
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САМАРА, 1 мар - РИА Новости. Девятнадцать из прибывших в Самарскую область беженцев из Донбасса госпитализированы с коронавирусом либо обострением хронических заболеваний, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.В пятницу, 25 февраля, на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали 266 человек из ДНР и ЛНР, в том числе 133 ребенка."Девятнадцать человек госпитализированы в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, либо обострением хронических болезней", - говорится в сообщении.По данным министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, у большинства прибывших в регион беженцев отмечаются нарушения здоровья, им оказывается необходимая медицинская помощь, организованы выдача временных медицинских полисов и вакцинация. Пациентам с хроническими заболеваниями выдают лекарственные препараты.По информации пресс-службы, в настоящее время идет оформление документов на получение пособия для переселенцев в размере 10 тысяч рублей. Прибывшим гражданам также выдаются банковские карты и сим-карты. Региональный минтруд работает над трудоустройством беженцев, минобр наладил учебный процесс для школьников и направил в ПВР педагогов для дошкольников. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о продолжении обучения в Самаре шести студентов средних специальных и высших учебных заведений.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html
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самарская область
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донецкая народная республика
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в мире, россия, самара, самарская область, тольятти, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика
13:06 01.03.2022
 
В Самарской области госпитализировали 19 беженцев из Донбасса

Власти Самарской области: в регионе госпитализировали 19 беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Максим БогодвидПункт временного размещения беженцев
Пункт временного размещения беженцев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт временного размещения беженцев
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 мар - РИА Новости. Девятнадцать из прибывших в Самарскую область беженцев из Донбасса госпитализированы с коронавирусом либо обострением хронических заболеваний, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
В пятницу, 25 февраля, на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали 266 человек из ДНР и ЛНР, в том числе 133 ребенка.
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"Девятнадцать человек госпитализированы в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, либо обострением хронических болезней", - говорится в сообщении.
По данным министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, у большинства прибывших в регион беженцев отмечаются нарушения здоровья, им оказывается необходимая медицинская помощь, организованы выдача временных медицинских полисов и вакцинация. Пациентам с хроническими заболеваниями выдают лекарственные препараты.
По информации пресс-службы, в настоящее время идет оформление документов на получение пособия для переселенцев в размере 10 тысяч рублей. Прибывшим гражданам также выдаются банковские карты и сим-карты. Региональный минтруд работает над трудоустройством беженцев, минобр наладил учебный процесс для школьников и направил в ПВР педагогов для дошкольников. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о продолжении обучения в Самаре шести студентов средних специальных и высших учебных заведений.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
 
В миреРоссияСамараСамарская областьТольяттиЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВладимир ПутинКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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