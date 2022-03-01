https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775800165.html

В Самарской области госпитализировали 19 беженцев из Донбасса

В Самарской области госпитализировали 19 беженцев из Донбасса - РИА Новости, 01.03.2022

В Самарской области госпитализировали 19 беженцев из Донбасса

Девятнадцать из прибывших в Самарскую область беженцев из Донбасса госпитализированы с коронавирусом либо обострением хронических заболеваний, сообщает во... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:06

2022-03-01T13:06

2022-03-01T13:06

в мире

россия

самара

самарская область

тольятти

эвакуация жителей днр и лнр в россию

владимир путин

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774184900_0:94:3308:1955_1920x0_80_0_0_4f844d2b526085f6cb424eeac074c403.jpg

САМАРА, 1 мар - РИА Новости. Девятнадцать из прибывших в Самарскую область беженцев из Донбасса госпитализированы с коронавирусом либо обострением хронических заболеваний, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.В пятницу, 25 февраля, на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали 266 человек из ДНР и ЛНР, в том числе 133 ребенка."Девятнадцать человек госпитализированы в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, либо обострением хронических болезней", - говорится в сообщении.По данным министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, у большинства прибывших в регион беженцев отмечаются нарушения здоровья, им оказывается необходимая медицинская помощь, организованы выдача временных медицинских полисов и вакцинация. Пациентам с хроническими заболеваниями выдают лекарственные препараты.По информации пресс-службы, в настоящее время идет оформление документов на получение пособия для переселенцев в размере 10 тысяч рублей. Прибывшим гражданам также выдаются банковские карты и сим-карты. Региональный минтруд работает над трудоустройством беженцев, минобр наладил учебный процесс для школьников и направил в ПВР педагогов для дошкольников. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о продолжении обучения в Самаре шести студентов средних специальных и высших учебных заведений.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html

https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html

россия

самара

самарская область

тольятти

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, самара, самарская область, тольятти, эвакуация жителей днр и лнр в россию, владимир путин, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика