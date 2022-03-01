https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775745971.html

Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки

Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки - РИА Новости, 01.03.2022

Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки

Более 5 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:21

2022-03-01T10:21

2022-03-01T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773927036_0:183:2702:1703_1920x0_80_0_0_cf7250d30066c02b63a253d3dff953ff.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 5000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

ростовская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, владимир путин, киев