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Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки
Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки - РИА Новости, 01.03.2022
Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки
Более 5 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:21
2022-03-01T10:21
2022-03-01T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростовская область
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч эвакуированных из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с РФ за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 5000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростовская область, владимир путин, киев
10:21 01.03.2022 (обновлено: 10:23 01.03.2022)
Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли российскую границу за сутки
Более пяти тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли российскую границу за сутки