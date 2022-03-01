Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775726157.html
Сотрудники СК посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье
Сотрудники СК посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье - РИА Новости, 01.03.2022
Сотрудники СК посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье
Сотрудники центрального аппарата СК России и подразделений ГСУ по Москве и Подмосковью посетили граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, офицеры передали им... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:30
2022-03-01T08:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
эвакуация жителей днр и лнр в россию
вооруженные силы рф
подольск
владимир путин
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774372030_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6e51221661c991e9404e6892b7fdfb1f.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата СК России и подразделений ГСУ по Москве и Подмосковью посетили граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, офицеры передали им мобильные телефоны, сообщается нам сайте СК РФ."Жители соседних республик были размещены в городе Подольске... На собранные средства офицеры СК России приобрели и передали мобильные телефоны, чтобы все, кому не удалось собрать самое необходимое, не теряли связи с близкими и родными, которые остались на территории Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.Кроме того, детям вручили развивающие игры, конструкторы, предметы для творчества, игрушки и сладости. Также сотрудники СК передали необходимые предметы гигиены и медикаменты. Подчеркивается, что в пункте проживания, который посетили сотрудники СК, находится 152 человека, из них 19 детей дошкольного возраста и 51 школьник."Сотрудники СК России пообщались с администрацией муниципального учреждения "Детско-юношеский оздоровительный центр "Мечта". Директор учреждения Алексей Владимирович Бекетов заверил представителей ведомства, что гражданам ЛНР и ДНР оказывается всесторонняя помощь. Для детей школьного возраста организовано обучение по школьной программе. Для дошкольников планируют открыть детский сад", - добавляется в сообщении.Россия начала военную спецоперацию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775276508.html
россия
подольск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774372030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99e75e2dc2ea38c0416687610340ad14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), эвакуация жителей днр и лнр в россию, вооруженные силы рф, подольск, владимир путин, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)
08:30 01.03.2022
 
Сотрудники СК посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВолонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске
Волонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Волонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата СК России и подразделений ГСУ по Москве и Подмосковью посетили граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, офицеры передали им мобильные телефоны, сообщается нам сайте СК РФ.
"Жители соседних республик были размещены в городе Подольске... На собранные средства офицеры СК России приобрели и передали мобильные телефоны, чтобы все, кому не удалось собрать самое необходимое, не теряли связи с близкими и родными, которые остались на территории Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:38
Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса
Кроме того, детям вручили развивающие игры, конструкторы, предметы для творчества, игрушки и сладости. Также сотрудники СК передали необходимые предметы гигиены и медикаменты. Подчеркивается, что в пункте проживания, который посетили сотрудники СК, находится 152 человека, из них 19 детей дошкольного возраста и 51 школьник.
"Сотрудники СК России пообщались с администрацией муниципального учреждения "Детско-юношеский оздоровительный центр "Мечта". Директор учреждения Алексей Владимирович Бекетов заверил представителей ведомства, что гражданам ЛНР и ДНР оказывается всесторонняя помощь. Для детей школьного возраста организовано обучение по школьной программе. Для дошкольников планируют открыть детский сад", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную спецоперацию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Беженцы из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 17:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из ДНР прибыли в Цхинвал
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВооруженные силы РФПодольскВладимир ПутинКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала