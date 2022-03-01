Сотрудники СК посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВолонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске
Волонтеры помогают донести личные вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР в Подольске
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата СК России и подразделений ГСУ по Москве и Подмосковью посетили граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, офицеры передали им мобильные телефоны, сообщается нам сайте СК РФ.
"Жители соседних республик были размещены в городе Подольске... На собранные средства офицеры СК России приобрели и передали мобильные телефоны, чтобы все, кому не удалось собрать самое необходимое, не теряли связи с близкими и родными, которые остались на территории Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.
Кроме того, детям вручили развивающие игры, конструкторы, предметы для творчества, игрушки и сладости. Также сотрудники СК передали необходимые предметы гигиены и медикаменты. Подчеркивается, что в пункте проживания, который посетили сотрудники СК, находится 152 человека, из них 19 детей дошкольного возраста и 51 школьник.
"Сотрудники СК России пообщались с администрацией муниципального учреждения "Детско-юношеский оздоровительный центр "Мечта". Директор учреждения Алексей Владимирович Бекетов заверил представителей ведомства, что гражданам ЛНР и ДНР оказывается всесторонняя помощь. Для детей школьного возраста организовано обучение по школьной программе. Для дошкольников планируют открыть детский сад", - добавляется в сообщении.
Россия начала военную спецоперацию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Опубликовано: Е. Зайцева