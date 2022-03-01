https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775726157.html

Сотрудники СК посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье

Сотрудники СК посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье - РИА Новости, 01.03.2022

Сотрудники СК посетили беженцев из ДНР и ЛНР в Подмосковье

Сотрудники центрального аппарата СК России и подразделений ГСУ по Москве и Подмосковью посетили граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, офицеры передали им... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:30

2022-03-01T08:30

2022-03-01T08:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

эвакуация жителей днр и лнр в россию

вооруженные силы рф

подольск

владимир путин

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата СК России и подразделений ГСУ по Москве и Подмосковью посетили граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, офицеры передали им мобильные телефоны, сообщается нам сайте СК РФ."Жители соседних республик были размещены в городе Подольске... На собранные средства офицеры СК России приобрели и передали мобильные телефоны, чтобы все, кому не удалось собрать самое необходимое, не теряли связи с близкими и родными, которые остались на территории Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в сообщении.Кроме того, детям вручили развивающие игры, конструкторы, предметы для творчества, игрушки и сладости. Также сотрудники СК передали необходимые предметы гигиены и медикаменты. Подчеркивается, что в пункте проживания, который посетили сотрудники СК, находится 152 человека, из них 19 детей дошкольного возраста и 51 школьник."Сотрудники СК России пообщались с администрацией муниципального учреждения "Детско-юношеский оздоровительный центр "Мечта". Директор учреждения Алексей Владимирович Бекетов заверил представителей ведомства, что гражданам ЛНР и ДНР оказывается всесторонняя помощь. Для детей школьного возраста организовано обучение по школьной программе. Для дошкольников планируют открыть детский сад", - добавляется в сообщении.Россия начала военную спецоперацию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html

https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775276508.html

россия

подольск

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), эвакуация жителей днр и лнр в россию, вооруженные силы рф, подольск, владимир путин, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)