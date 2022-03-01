Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/belorussiya-1775940204.html
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину - РИА Новости, 01.03.2022
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину
Министерство обороны Белоруссии заявило, что информация ряда украинских СМИ о якобы движущейся из республики на Украину колонне из 300 белорусских танков... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:21
2022-03-01T22:21
в мире
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773799272_0:55:2781:1619_1920x0_80_0_0_bd58057084c63ad1cdab88b06768e419.jpg
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что информация ряда украинских СМИ о якобы движущейся из республики на Украину колонне из 300 белорусских танков является фейком."Информация, распространяемая отдельными украинскими СМИ о якобы движущейся в направлении Украины колонне в составе трехсот танков, является очередным фейком", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.Там подчеркивается, что "в Беларуси отсутствуют такие воинские формирования, как "танковые армии", об этом знают даже школьники".
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/foto-1775925720.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773799272_274:0:2505:1673_1920x0_80_0_0_a23da4861689081cdfabfe53d9988c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
22:21 01.03.2022
 
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину

Минобороны Белоруссии назвало информацию украинских СМИ о колонне танков фейком

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВоенная техника во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Обуз-Лесновский" в Брестской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что информация ряда украинских СМИ о якобы движущейся из республики на Украину колонне из 300 белорусских танков является фейком.
"Информация, распространяемая отдельными украинскими СМИ о якобы движущейся в направлении Украины колонне в составе трехсот танков, является очередным фейком", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.
Здание телеканала CNN в Атланте - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 20:35В мире
В Сети раскритиковали телеканал CNN за фейк об украинских беженцах
Там подчеркивается, что "в Беларуси отсутствуют такие воинские формирования, как "танковые армии", об этом знают даже школьники".
 
В миреБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала