https://ria.ru/20220301/belorussiya-1775940204.html

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину - РИА Новости, 01.03.2022

Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину

Министерство обороны Белоруссии заявило, что информация ряда украинских СМИ о якобы движущейся из республики на Украину колонне из 300 белорусских танков... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:21

2022-03-01T22:21

2022-03-01T22:21

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что информация ряда украинских СМИ о якобы движущейся из республики на Украину колонне из 300 белорусских танков является фейком."Информация, распространяемая отдельными украинскими СМИ о якобы движущейся в направлении Украины колонне в составе трехсот танков, является очередным фейком", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.Там подчеркивается, что "в Беларуси отсутствуют такие воинские формирования, как "танковые армии", об этом знают даже школьники".

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/foto-1775925720.html

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр