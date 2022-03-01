https://ria.ru/20220301/belorussiya-1775940204.html
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину - РИА Новости, 01.03.2022
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину
Министерство обороны Белоруссии заявило, что информация ряда украинских СМИ о якобы движущейся из республики на Украину колонне из 300 белорусских танков... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:21
2022-03-01T22:21
2022-03-01T22:21
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило, что информация ряда украинских СМИ о якобы движущейся из республики на Украину колонне из 300 белорусских танков является фейком."Информация, распространяемая отдельными украинскими СМИ о якобы движущейся в направлении Украины колонне в составе трехсот танков, является очередным фейком", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.Там подчеркивается, что "в Беларуси отсутствуют такие воинские формирования, как "танковые армии", об этом знают даже школьники".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о танках, движущихся на Украину
Минобороны Белоруссии назвало информацию украинских СМИ о колонне танков фейком