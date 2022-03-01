https://ria.ru/20220301/belorussiya-1775877966.html

В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии

В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии - РИА Новости, 01.03.2022

В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила во вторник об открытии уголовного дела в отношении Белоруссии, которая, как считают в Киеве, помогала РФ в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:04

2022-03-01T17:04

2022-03-01T18:11

обострение ситуации в днр и лнр

ирина венедиктова

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белоруссия

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила во вторник об открытии уголовного дела в отношении Белоруссии, которая, как считают в Киеве, помогала РФ в специальной военной операции на Украине."Уголовное дело по Белоруссии - плацдарму и пособнику вторжения - тоже открыто", - сказала Венедиктова в заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775875552.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775800511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ирина венедиктова, в мире, белоруссия, украина, россия, ситуация в днр и лнр