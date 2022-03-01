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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/belorussiya-1775877966.html
В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии
В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии - РИА Новости, 01.03.2022
В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила во вторник об открытии уголовного дела в отношении Белоруссии, которая, как считают в Киеве, помогала РФ в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:04
2022-03-01T18:11
обострение ситуации в днр и лнр
ирина венедиктова
в мире
белоруссия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила во вторник об открытии уголовного дела в отношении Белоруссии, которая, как считают в Киеве, помогала РФ в специальной военной операции на Украине."Уголовное дело по Белоруссии - плацдарму и пособнику вторжения - тоже открыто", - сказала Венедиктова в заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775875552.html
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ирина венедиктова, в мире, белоруссия, украина, россия, ситуация в днр и лнр
17:04 01.03.2022 (обновлено: 18:11 01.03.2022)
 
В Киеве заявили об уголовном деле против "плацдарма и пособника" Белоруссии

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила об уголовном деле против Белоруссии

© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Ирина Венедиктова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила во вторник об открытии уголовного дела в отношении Белоруссии, которая, как считают в Киеве, помогала РФ в специальной военной операции на Украине.
"Уголовное дело по Белоруссии - плацдарму и пособнику вторжения - тоже открыто", - сказала Венедиктова в заявлении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Флаги Польши и Евросоюза в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 16:56
Генпрокуратура Польши возбудила дело о "нападении" на Украину
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает, и может это доказать кому угодно.
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