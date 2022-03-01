https://ria.ru/20220301/bankrotstvo-1775946000.html
Оператор "Северного потока — 2" пока не подал заявление о банкротстве
Оператор "Северного потока — 2" пока не подал заявление о банкротстве - РИА Новости, 01.03.2022
Оператор "Северного потока — 2" пока не подал заявление о банкротстве
Оператор газопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG пока не подала заявление о банкротстве, заявила РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:23
2022-03-01T23:23
2022-03-01T23:34
экономика
северный поток — 2
россия
швейцария
nord stream 2 ag
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ЦЮРИХ, 1 мар - РИА Новости. Оператор газопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG пока не подала заявление о банкротстве, заявила РИА Новости представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут."Nord Stream 2" до сих пор не подала заявление о банкротстве", - сообщила Тальманн-Гут.Оператор газопровода "Северный поток 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек, заявила РИА Новости Сильвия Тальманн-Гут."Сегодня нам официально сообщили, что все 106 сотрудников уволены", - сказала Тальманн-Гут.Ранее она заявила, что компания будет вынуждена объявить себя банкротом из-за санкций против "Северного потока 2", введенных США.Властям швейцарского кантона Цуг неизвестно о зарегистрированных в регионе компаниях, которые находятся на грани банкротства из-за санкций США или ЕС, но эти меры могут прямо или косвенно их затронуть, заявила РИА Новости представитель кантона Сильвия Тальманн-Гут."Нам неизвестно о каких-либо других компаниях, зарегистрированных в кантоне Цуг, которые борются с такими же серьезными проблемами с ликвидностью в результате санкций. Однако не исключено, что санкции прямо или косвенно затронут и другие компании", - сообщила Тальманн-Гут.
https://ria.ru/20220228/gazoprovod-1775625749.html
https://ria.ru/20220301/omv-1775940728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, северный поток — 2, россия, швейцария, nord stream 2 ag
23:23 01.03.2022 (обновлено: 23:34 01.03.2022)
Оператор "Северного потока — 2" пока не подал заявление о банкротстве
Швейцарский оператор "Северного потока — 2" пока не подал заявление о банкротстве
ЦЮРИХ, 1 мар - РИА Новости. Оператор газопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG пока не подала заявление о банкротстве, заявила РИА Новости представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут.
"Nord Stream 2" до сих пор не подала заявление о банкротстве", - сообщила Тальманн-Гут.
Оператор газопровода "Северный поток 2
" швейцарская компания Nord Stream 2 AG
уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек, заявила РИА Новости Сильвия Тальманн-Гут.
"Сегодня нам официально сообщили, что все 106 сотрудников уволены", - сказала Тальманн-Гут.
Ранее она заявила, что компания будет вынуждена объявить себя банкротом из-за санкций против "Северного потока 2", введенных США
.
Властям швейцарского кантона Цуг
неизвестно о зарегистрированных в регионе компаниях, которые находятся на грани банкротства из-за санкций США или ЕС, но эти меры могут прямо или косвенно их затронуть, заявила РИА Новости представитель кантона Сильвия Тальманн-Гут.
"Нам неизвестно о каких-либо других компаниях, зарегистрированных в кантоне Цуг, которые борются с такими же серьезными проблемами с ликвидностью в результате санкций. Однако не исключено, что санкции прямо или косвенно затронут и другие компании", - сообщила Тальманн-Гут.