https://ria.ru/20220301/bankrotstvo-1775946000.html

Оператор "Северного потока — 2" пока не подал заявление о банкротстве

Оператор "Северного потока — 2" пока не подал заявление о банкротстве - РИА Новости, 01.03.2022

Оператор "Северного потока — 2" пока не подал заявление о банкротстве

Оператор газопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG пока не подала заявление о банкротстве, заявила РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:23

2022-03-01T23:23

2022-03-01T23:34

экономика

северный поток — 2

россия

швейцария

nord stream 2 ag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg

ЦЮРИХ, 1 мар - РИА Новости. Оператор газопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG пока не подала заявление о банкротстве, заявила РИА Новости представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут."Nord Stream 2" до сих пор не подала заявление о банкротстве", - сообщила Тальманн-Гут.Оператор газопровода "Северный поток 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек, заявила РИА Новости Сильвия Тальманн-Гут."Сегодня нам официально сообщили, что все 106 сотрудников уволены", - сказала Тальманн-Гут.Ранее она заявила, что компания будет вынуждена объявить себя банкротом из-за санкций против "Северного потока 2", введенных США.Властям швейцарского кантона Цуг неизвестно о зарегистрированных в регионе компаниях, которые находятся на грани банкротства из-за санкций США или ЕС, но эти меры могут прямо или косвенно их затронуть, заявила РИА Новости представитель кантона Сильвия Тальманн-Гут."Нам неизвестно о каких-либо других компаниях, зарегистрированных в кантоне Цуг, которые борются с такими же серьезными проблемами с ликвидностью в результате санкций. Однако не исключено, что санкции прямо или косвенно затронут и другие компании", - сообщила Тальманн-Гут.

https://ria.ru/20220228/gazoprovod-1775625749.html

https://ria.ru/20220301/omv-1775940728.html

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, северный поток — 2, россия, швейцария, nord stream 2 ag